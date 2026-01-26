Servicios vacaciones

Programa Turismo Familiar permite viajar por Chile a bajo costo: ¿Cuáles son los requisitos y cómo postular?

Por CNN Chile

26.01.2026 / 18:48

El programa ofrece distintos destinos turísticos nacionales con un subsidio del 80% en el costo de los paquetes de viaje.

Para impulsar el turismo durante las temporadas de media y baja demanda, es que el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) ofrece el Programa Turismo Familiar.

Este está diseñado para que las familias disfruten de viajes a distintos destinos turísticos nacionales con un subsidio del 80% en el costo de los paquetes de viaje.

La modalidad de viaje en casi todas las regiones es intrarregional, es decir, se visitan destinos dentro de la región. Tienen una duración de 3 días y 2 noches e incluye todos los servicios.

Como se subsidia cerca del 80% del paquete, cada miembro hará un copago cercano al 20%: no supera los $25 mil para adultos y $12 mil para niños de hasta 12 años (menores de 3 años no pagan).

¿Qué incluye el Programa Turismo Familiar?

  • Traslado en bus exclusivo durante todo el viaje.
  • Alojamiento en servicios turísticos durante 2 noches.
  • Alimentación completa (desayuno, almuerzo y cena).
  • Excursiones, city tours y experiencias de destino.
  • Guía de turismo durante todo el viaje.
  • Seguro de asistencia durante todo el viaje.

Requisitos para acceder al Programa Turismo Familiar

  • Cédula de identidad chilena vigente.
  • Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y calificar hasta el 80% de tramos de ingresos o vulnerabilidad socioeconómica.
  • Ser par de un grupo familiar compuesto por 2 integrantes o más; si existe una persona de 60 años, debe viajar con al menos otra persona de 30 años o menos.
  • Cumplir con el copago respectivo con el operador turístico del programa.

¿Cómo postular?

  • Se postula en los municipios de las regiones de Arica y Parinacota, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes.
  • El municipio te contactará y deberás pagar a la agencia operadora turística el copago definido.
  • La municipalidad recepcionará a los postulantes y seleccionará a las personas beneficiarias del programa.
  • Para más información, se puede llamar al 600 600 60 66 o enviar un correo a turismoatiende@sernatur.cl.

