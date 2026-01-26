Programa Turismo Familiar permite viajar por Chile a bajo costo: ¿Cuáles son los requisitos y cómo postular?

Permiso de Circulación 2026: Revisa cuánto pagarás este año
El Servicio de Impuestos Internos (SII) publicó en su sitio web la tasación de los vehículos livianos y pesados para este 2026.
El programa ofrece distintos destinos turísticos nacionales con un subsidio del 80% en el costo de los paquetes de viaje.
Para impulsar el turismo durante las temporadas de media y baja demanda, es que el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) ofrece el Programa Turismo Familiar.
Este está diseñado para que las familias disfruten de viajes a distintos destinos turísticos nacionales con un subsidio del 80% en el costo de los paquetes de viaje.
La modalidad de viaje en casi todas las regiones es intrarregional, es decir, se visitan destinos dentro de la región. Tienen una duración de 3 días y 2 noches e incluye todos los servicios.
Como se subsidia cerca del 80% del paquete, cada miembro hará un copago cercano al 20%: no supera los $25 mil para adultos y $12 mil para niños de hasta 12 años (menores de 3 años no pagan).
El Servicio de Impuestos Internos (SII) publicó en su sitio web la tasación de los vehículos livianos y pesados para este 2026.