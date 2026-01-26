Programa Turismo Familiar permite viajar por Chile a bajo costo: ¿Cuáles son los requisitos y cómo postular?

El programa ofrece distintos destinos turísticos nacionales con un subsidio del 80% en el costo de los paquetes de viaje.

Para impulsar el turismo durante las temporadas de media y baja demanda, es que el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) ofrece el Programa Turismo Familiar.

Este está diseñado para que las familias disfruten de viajes a distintos destinos turísticos nacionales con un subsidio del 80% en el costo de los paquetes de viaje.

La modalidad de viaje en casi todas las regiones es intrarregional, es decir, se visitan destinos dentro de la región. Tienen una duración de 3 días y 2 noches e incluye todos los servicios.

Como se subsidia cerca del 80% del paquete, cada miembro hará un copago cercano al 20%: no supera los $25 mil para adultos y $12 mil para niños de hasta 12 años (menores de 3 años no pagan).

¿Qué incluye el Programa Turismo Familiar?

Traslado en bus exclusivo durante todo el viaje.

Alojamiento en servicios turísticos durante 2 noches.

Alimentación completa (desayuno, almuerzo y cena).

Excursiones, city tours y experiencias de destino.

Guía de turismo durante todo el viaje.

Seguro de asistencia durante todo el viaje.

Requisitos para acceder al Programa Turismo Familiar

Cédula de identidad chilena vigente.

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y calificar hasta el 80% de tramos de ingresos o vulnerabilidad socioeconómica.

Ser par de un grupo familiar compuesto por 2 integrantes o más; si existe una persona de 60 años, debe viajar con al menos otra persona de 30 años o menos.

Cumplir con el copago respectivo con el operador turístico del programa.

¿Cómo postular?