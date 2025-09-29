Previo al término del plazo para presentar el proyecto: ¿Cómo se tramita la Ley de Presupuestos?

En esta instancia, desde el Gobierno adelantaron que habrá una reducción acotada en los recursos destinados a las Gobernaciones Regionales y también habrá ajustes en algunos ministerios.

Este martes 30 de septiembre vence el plazo para que el Ejecutivo presente ante el Congreso el proyecto de ley del Presupuesto 2026, la cual define los gastos e inversiones que se desarrollarán el próximo año en materias relevantes como salud, educación, obras públicas, entre otras.

La tramitación de esta normativa está definida en la Constitución, en la Ley Orgánica del Congreso y en los reglamentos del Senado y de la Cámara de Diputadas y Diputados.

¿Cómo se tramita la Ley de Presupuestos?

El proyecto debe ser presentado por el presidente de la República al Congreso, al menos con tres meses de anterioridad a la fecha en que debe empezar a regir. Asimismo, el Congreso tiene un plazo de 60 días desde que se ingresa la iniciativa, para su trámite y despacho.

Si los parlamentarios no la despachan en ese tiempo, regirá el proyecto presentado por el Ejecutivo.

Una vez que la iniciativa es ingresada, se da cuenta de su recepción en la Sala de la Cámara Baja, para luego ser derivada la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y comenzar con la discusión.

Esta presentación es acompañada por la exposición del Estado de la Hacienda Pública, por parte del ministro de Hacienda, Nicolás Grau; y el informe de Finanzas Públicas, a cargo de la directora de Presupuestos, Javiera Martínez.

En esta instancia, desde el Gobierno adelantaron que habrá una reducción acotada en los recursos destinados a las Gobernaciones Regionales y también habrá ajustes en algunos ministerios.

El debate, además, estará cruzado por los debates que han existido en torno a las estimaciones de ingresos fiscales y de gasto público.

Esto, porque el Consejo Fiscal Autónomo (FCA) indicó en su más reciente informe que en 15 de los últimos 17 años el gasto ha sido mayor que los ingresos estructurales.

La discusión en el Congreso

De ese modo, habrá una Comisión Especial Mixta de Presupuestos compuesta por 13 senadores/as y 13 diputados/as, entre los que estarán los integrantes de las comisiones de Hacienda en la Cámara y el Senado.

Siguiendo con la costumbre parlamentaria, la presidencia de esta comisión recaerá en la presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado, Ximena Rincón.

La Comisión Especial Mixta se divide en cinco subcomisiones, que se encargarán de analizar las diversas partidas presupuestarias de los ministerios, Presidencia, Congreso, Poder Judicial, Ministerio Público, Contraloría General de la República y Tesoro Público.

La discusión en esta comisión se realiza en dos etapas.

En la primera “se realiza un análisis por parte de cada una de las subcomisiones, donde se revisa, discute y vota las partidas presupuestarias presentadas por los ministros respectivos”, explican desde el Senado.

Allí, los parlamentarios pueden presentar indicaciones para modificar la propuesta del Gobierno, pero “constitucionalmente no pueden aumentar ni disminuir la estimación de los ingresos; solo podrán reducir los gastos contenidos en el proyecto de Ley de Presupuestos, salvo los que estén establecidos por ley permanente”.

La discusión en la Comisión Mixta de Presupuestos inicia luego de que las subcomisiones ya se han pronunciado sobre las distintas partidas presupuestarias.

Con ese fin, se reciben “los informes de las subcomisiones sobre las propuestas para cada ministerio, las que son sometidas a votación. Se elabora un informe final que es el que se presenta a la Sala de la Cámara de Diputados, que luego despacha el proyecto a la Sala del Senado”.

Si existieran discrepancias entre la Cámara Baja y el Senado, se debe constituir una Comisión Mixta para resolver las diferencias. Esta comisión “elabora un informe que debe ser sometido a votación tanto por las Salas de la Cámara de Diputados y por el Senado”.

Una vez que culmina la tramitación, la iniciativa es despachada al Ejecutivo para su respectiva promulgación.