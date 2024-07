Inteligencia artificial de WhatsApp: Cómo usar, preguntar o “sacar” Meta AI de la aplicación

La compañía dueña de WhatsApp, Instagram, Facebook y Messenger anunció que la nueva función ya puede ser utilizada en países latinoamericanos, como Chile, Argentina y Colombia.

(CNN Español) – Las capacidades de la inteligencia artificial cada vez se expanden a más rincones del mundo digital. Si vives en América Latina, ahora podrás hacer uso de la IA incluso desde tu cuenta de WhatsApp.

La compañía Meta -dueña de WhatsApp, Facebook, Messenger e Instagram- anunció el martes que Meta AI se puede usar ahora en varios países latinoamericanos, entre ellos Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú, así como en el país africano de Camerún.

¿Qué es Meta AI?

En pocas palabras, Meta AI es el asistente de Meta impulsado con inteligencia artificial.

“Meta AI es ahora el asistente de IA más inteligente que puedes usar gratis“, dijo Meta cuando realizó el lanzamiento oficial de su asistente en abril de este año.

Con Meta AI puedes realizar varias cosas:

Pedirle que cree imágenes y videos .

. Le puedes preguntar recetas de cocina .

. También puedes pedir consejos de estudio y que te acompañe a entender mejor tus lecciones .

. Preguntarle el mejor destino en tu país o comunidad para las vacaciones.

En fin, puedes acudir a Meta AI, básicamente, para generar respuestas, ya sean de texto o imágenes.

Por ejemplo, para generar una imagen, debes escribir en el chat de Meta AI: “Imagina un astronauta en estilo manga“. Con esto, la IA creará la imagen según tu descripción.

Por tanto, Meta AI se trata de una inteligencia artificial generativa, como indica su perfil de WhatsApp: “La IA generativa es un modelo informático que aprende patrones de datos para que las personas puedan usarlo a fin de crear algo nuevo, tal como texto o imágenes“.

El modelo informático que creó Meta para aprender de los datos y desplegar su asistente de IA lleva por nombre Meta Llama 3.

“Meta AI, creada con la tecnología Llama 3, es ahora uno de los asistentes de IA líderes en el mundo que puede aumentar tu inteligencia y aligerar tu carga, ayudándote a aprender, hacer cosas, crear contenido y conectarte para aprovechar al máximo cada momento”, describe la compañía.

¿Cómo usar y desactivar esta opción?

Si estás en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México o Perú, ya puedes utilizar Meta AI en WhatsApp.

Lo único que necesitas hacer es picar en el ícono de Meta AI cuando entres a tu app de WhatsApp. Lo podrás reconocer como un círculo azul, violeta y verde agua arriba del símbolo de (+) que sirve para iniciar un nuevo chat.

Cuando hayas apretado el símbolo de Meta AI, te llevará directo al chat donde podrás hablar con la herramienta de inteligencia artificial de la compañía.

Aquí podrás ver algunas recomendaciones para comenzar una conversación, como preguntar por los últimos resultados del fútbol, consejos para hablar en público, información sobre k-pop, entre otras.

Sin embargo, para poder utilizar Meta AI, tendrás que aceptar las “condiciones de IA de Meta”. Para ello, solo tienes que dar clic en “Continuar” en la ventana que te aparece una vez que quieres escribir un mensaje en el chat de Meta AI. Pero ojo: te recomendamos leer esas condiciones antes de que aprietes el botón de “Continuar”, pues así tendrás mejores herramientas para tomar una decisión más informada.

Por el momento, no hay proceso manual para desactivar Meta AI una vez que aceptaste las condiciones de la IA de la empresa de Mark Zuckerberg.

Entonces, te recomendamos no dar clic en “Continuar” si no estás seguro de utilizar el servicio o si las condiciones de Meta no te convencen del uso de la herramienta.

Recuerda: el modelo Llama 3 se alimenta de tus datos para mejorar las respuestas, por lo que puede leer y ver lo que le pides, únicamente con el fin de seguir entrenando sus procesos de IA. No obstante, Meta ni ninguna otra compañía o plataforma pueden ver tus mensajes, ya que están cifrados de extremo a extremo.