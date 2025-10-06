¿Por qué es feriado este 12 de octubre?

Descubre por qué el 12 de octubre es feriado en Chile y qué significa esta fecha dentro del calendario nacional y latinoamericano.

Quedan pocos días para en Chile se viva un nuevo feriado: el 12 de octubre.

La fecha, compartida con varios países del continente, tiene un origen histórico y conmemorativo que sigue vigente hasta hoy.

¿Qué se conmemora el feriado del 12 de octubre en Chile?

El feriado recuerda la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492 , hecho que marcó el inicio del contacto entre Europa y los pueblos originarios del continente.

En Chile, la jornada es conocida oficialmente como el “Día del Encuentro de Dos Mundos”, y busca destacar el impacto histórico y cultural de ese momento, así como promover la reflexión sobre su legado.

Revisa todos los feriados que quedan para el 2025