¿Por qué es feriado este 12 de octubre?

06.10.2025 / 08:23

Descubre por qué el 12 de octubre es feriado en Chile y qué significa esta fecha dentro del calendario nacional y latinoamericano.

Quedan pocos días para en Chile se viva un nuevo feriado: el 12 de octubre.

La fecha, compartida con varios países del continente, tiene un origen histórico y conmemorativo que sigue vigente hasta hoy.

¿Qué se conmemora el feriado del 12 de octubre en Chile?

  • El feriado recuerda la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492, hecho que marcó el inicio del contacto entre Europa y los pueblos originarios del continente.
  • En Chile, la jornada es conocida oficialmente como el “Día del Encuentro de Dos Mundos”, y busca destacar el impacto histórico y cultural de ese momento, así como promover la reflexión sobre su legado.

Revisa todos los feriados que quedan para el 2025

  • Domingo 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos
  • Viernes 31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes
  • Sábado 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
  • Domingo 16 de noviembre: Elecciones Presidenciales y Parlamentarias (feriado legal)
  • Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
  • Domingo 14 de diciembre: Elecciones Presidenciales (Segunda vuelta, feriado legal)
  • Jueves 25 de diciembre: Navidad (irrenunciable)

