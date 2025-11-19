Servicios navidad

¿Por qué comunas de la Región Metropolitana pasará la Caravana Navideña Coca-Cola y cuándo?

Por CNN Chile

19.11.2025 / 15:35

El esperado recorrido contará con seis camiones decorados e iluminados, encabezados por el Viejito Pascuero, sus duendes y otros personajes. Revisa los detalles.

Quedan pocos días para que comience a recorrer el país la esperada Caravana Navideña Coca-Cola Zero Azúcar.

Este año, la caravana recorrerá un total de siete regiones y 15 comunas entre el lunes 1 y el sábado 20 de diciembre.

En el caso de la Región Metropolitana, la caravana recorrerá nueve comunas, comenzando el sábado 6 y finalizando el 18 de diciembre en la capital.

Según la compañía, el recorrido contará con seis camiones decorados e iluminados, encabezados por el Viejito Pascuero, sus duendes y otros personajes navideños.

Caravana Coca-Cola: ¿Por qué comunas de la RM pasará?

  • Puente Alto: sábado 6 de diciembre
  • Las Condes: domingo 7 de diciembre
  • Providencia: martes 9 de diciembre
  • San Joaquín: miércoles 10 de diciembre
  • La Reina: sábado 13 de diciembre
  • Peñalolén: lunes 15 de diciembre
  • Renca: martes 16 de diciembre
  • La Florida: miércoles 17 de diciembre
  • Maipú: jueves 18 de diciembre

¿En qué otras regiones del país pasará la caravana Coca-Cola?

  • Puerto Montt: lunes 1 de diciembre
  • Temuco: martes 2 de diciembre
  • Concepción: miércoles 3 de diciembre
  • Talca: jueves 4 de diciembre
  • Viña del Mar: jueves 11 de diciembre
  • Coquimbo: sábado 20 de diciembre

 

