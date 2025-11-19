¿Por qué comunas de la Región Metropolitana pasará la Caravana Navideña Coca-Cola y cuándo?

Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país
El esperado recorrido contará con seis camiones decorados e iluminados, encabezados por el Viejito Pascuero, sus duendes y otros personajes. Revisa los detalles.
Quedan pocos días para que comience a recorrer el país la esperada Caravana Navideña Coca-Cola Zero Azúcar.
Este año, la caravana recorrerá un total de siete regiones y 15 comunas entre el lunes 1 y el sábado 20 de diciembre.
En el caso de la Región Metropolitana, la caravana recorrerá nueve comunas, comenzando el sábado 6 y finalizando el 18 de diciembre en la capital.
Según la compañía, el recorrido contará con seis camiones decorados e iluminados, encabezados por el Viejito Pascuero, sus duendes y otros personajes navideños.
