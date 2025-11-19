¿Por qué comunas de la Región Metropolitana pasará la Caravana Navideña Coca-Cola y cuándo?

Por CNN Chile 19.11.2025 / 15:35

El esperado recorrido contará con seis camiones decorados e iluminados, encabezados por el Viejito Pascuero, sus duendes y otros personajes. Revisa los detalles.

Quedan pocos días para que comience a recorrer el país la esperada Caravana Navideña Coca-Cola Zero Azúcar.

Este año, la caravana recorrerá un total de siete regiones y 15 comunas entre el lunes 1 y el sábado 20 de diciembre.

En el caso de la Región Metropolitana, la caravana recorrerá nueve comunas, comenzando el sábado 6 y finalizando el 18 de diciembre en la capital.

Según la compañía, el recorrido contará con seis camiones decorados e iluminados, encabezados por el Viejito Pascuero, sus duendes y otros personajes navideños.

Caravana Coca-Cola: ¿Por qué comunas de la RM pasará?

Puente Alto : sábado 6 de diciembre

Las Condes : domingo 7 de diciembre

Providencia : martes 9 de diciembre

San Joaquín : miércoles 10 de diciembre

La Reina : sábado 13 de diciembre

Peñalolén : lunes 15 de diciembre

Renca : martes 16 de diciembre

La Florida : miércoles 17 de diciembre

Maipú: jueves 18 de diciembre

¿En qué otras regiones del país pasará la caravana Coca-Cola?

Puerto Montt : lunes 1 de diciembre

Temuco : martes 2 de diciembre

Concepción : miércoles 3 de diciembre

Talca : jueves 4 de diciembre

Viña del Mar : jueves 11 de diciembre

Coquimbo: sábado 20 de diciembre