PGU sube desde el 1 de febrero: Estos son los nuevos montos y topes para acceder al 100%

La Superintendencia de Pensiones informó un reajuste asociado al IPC 2025 que eleva la PGU para beneficiarios menores de 82 años. También suben la Pensión Inferior y la Pensión Superior, parámetros que definen el acceso al beneficio.

La Superintendencia de Pensiones informó que, desde el 1 de febrero de 2026, la Pensión Garantizada Universal (PGU) para personas beneficiarias menores de 82 años sube de $224.004 a $231.732. El organismo indicó que el reajuste se calcula según la variación del IPC del año calendario anterior y se aplica cuando ese ajuste resulta positivo.

Nuevos montos de la PGU desde febrero

De acuerdo con el comunicado, el nuevo monto para beneficiarios menores de 82 años representa un alza de 3,45% respecto del valor vigente hasta el 31 de enero. La Superintendencia de Pensiones señaló que instruyó el reajuste mediante un oficio dirigido al Instituto de Previsión Social (IPS).

Para quienes tienen 82 años o más, el documento recordó que el monto de la PGU subió a $250.000 desde septiembre de 2025 por la reforma previsional, y que desde el 1 de febrero próximo el valor queda en $250.275, cálculo que se basa en una variación de 0,11% del IPC entre octubre y diciembre de 2025, según el mismo texto.

PGU (menores de 82 años): sube de $224.004 a $231.732 desde el 1 de febrero de 2026.

PGU (82 años o más): queda en $250.275 desde el 1 de febrero de 2026, según el comunicado.

Suben los topes que definen el acceso a la PGU

La Superintendencia de Pensiones también informó el reajuste de dos parámetros asociados al beneficio. La “Pensión Inferior”, que el documento define como el valor máximo para acceder al 100% de la PGU, sube de $762.822 a $789.139 desde el 1 de febrero de 2026.

En tanto, la “Pensión Superior”, descrita como el valor máximo para acceder a la PGU, aumenta de $1.210.828 a $1.252.602 en el mismo periodo.