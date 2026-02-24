Servicios permiso de circulación

Permiso de circulación 2026: ¿Hasta cuándo hay plazo para pagarlo?



24.02.2026

Quedan pocos días para pagar este impuesto anual que va en beneficio de las municipalidades. Revisa los plazos, documentos a presentar, requisitos y más.

Quedan pocos días de plazo para que las dueñas y dueños de vehículos motorizados paguen su permiso de circulación.

Este es un impuesto anual que va en beneficio de las municipalidades y permite circular con automóviles, camionetas y motos, entre otros, por las calles del país.

Cabe recordar que, para obtener o renovar el permiso, no se debe tener multas de tránsito impagas ni encontrarse en el Registro de Pasajeros Infractores (RPI) o en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Además, la revisión técnica del vehículo debe estar al día o vigente.

¿Dónde se renueva el permiso de circulación?

  • El permiso de circulación se debe pagar en la dirección de tránsito de una municipalidad y en los centros habilitados por cada una de ellas.
  • Algunos municipios disponen de plataformas en línea para que pagues el permiso de circulación, a las que se suele acceder desde el sitio web de la municipalidad.
  • Se puede pagar tanto con efectivo como con tarjetas de débito o crédito y cheque al día.

¿Hasta cuándo puedo pagar el permiso de circulación?

  • El permiso de circulación se puede pagar hasta el próximo 31 de marzo.
  • Deben pagar el permiso: automóviles particulares, motocicletas, furgones, ambulancias, carrozas fúnebres, automóviles de alquiler de lujo, de turismo o de servicios especiales, station wagons y camionetas, además de carros y remolques para acoplar a vehículos motorizados, hasta 1.750 kilogramos de capacidad de carga, media unidad.

¿Qué documento debo presentar para obtener el permiso de circulación?

  • Vehículos usados: Permiso de circulación anterior, certificado de homologación (si corresponde), o revisión técnica vigente, y Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP).
  • Vehículos nuevos: factura de compra (incluye la copia), inscripción en el Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCeI), certificado de homologación (si corresponde) y certificado de normas de homologación Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) (vigente hasta el 31 de marzo de 2027).

