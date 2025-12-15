Pensión Garantizada Universal (PGU): ¿Cuál es el nuevo grupo que la recibirá en 2026?
Por CNN Chile
15.12.2025 / 08:04
Un nuevo grupo de personas recibirá este beneficio desde el próximo año, lo cual se enmarca en la implementación de la reforma previsional. Revisa los detalles.
A partir del 2026, un grupo más amplio de personas recibirá la Pensión Garantizada Universal (PGU).
Esto en el marco de la implementación de la reforma previsional impulsada por el gobierno, y luego del aumento a $250.000 concretado en septiembre pasado para los mayores de 82 años.
¿Quiénes son los nuevos beneficiarios de la PGU en 2026?
Debido a la reforma, ahora también podrán solicitar la PGU los beneficiarios de pensiones de gracia, por leyes de reparación o montepío de Dipreca y Capredena, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos.
Si recibes una pensión por la Ley Rettig, Ley Valech, por ser una persona exonerada política o pensionada de gracia, podrás solicitar el monto completo.
- Junio de 2026: Podrán solicitarla quienes tengan 75 años o más cumplidos al 30 de septiembre de ese año.
- Junio de 2027: Se abrirá el proceso para quienes tengan 65 años o más cumplidos al 30 de septiembre de 2027.
- Desde ChileAtiende detallaron que, por ejemplo, si alguien cumple años después del 1 de octubre del año en que te corresponde el aumento por edad, podrás hacer la solicitud a partir del día de tu cumpleaños.
- Las personas pensionadas de montepío de Capredena o la Dipreca podrán solicitar un monto que complemente su pensión para alcanzar el valor de la PGU a partir de septiembre de 2027, siempre que no reciban una pensión de otra entidad previsional.
¿Cuáles son los requisitos para acceder a la PGU?
Independientemente de los nuevos grupos, para adjudicarse la Pensión Garantizada Universal es necesario cumplir con los requisitos basales del sistema:
- Tener 65 años cumplidos (aunque la solicitud puede iniciarse a los 64 años y 9 meses).
- No integrar el 10% más rico de la población, acreditado mediante el Puntaje de Focalización Previsional.
- Tener una pensión base igual o inferior a $1.210.828.
- Acreditar residencia en Chile por un lapso no inferior a 20 años (continuos o discontinuos) desde los 20 años de edad, y al menos cuatro años de residencia en los últimos cinco años previos a la solicitud.