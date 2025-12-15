Pensión Garantizada Universal (PGU): ¿Cuál es el nuevo grupo que la recibirá en 2026?

Un nuevo grupo de personas recibirá este beneficio desde el próximo año, lo cual se enmarca en la implementación de la reforma previsional. Revisa los detalles.

A partir del 2026, un grupo más amplio de personas recibirá la Pensión Garantizada Universal (PGU).

Esto en el marco de la implementación de la reforma previsional impulsada por el gobierno, y luego del aumento a $250.000 concretado en septiembre pasado para los mayores de 82 años.

¿Quiénes son los nuevos beneficiarios de la PGU en 2026?

Debido a la reforma, ahora también podrán solicitar la PGU los beneficiarios de pensiones de gracia, por leyes de reparación o montepío de Dipreca y Capredena, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos.

Si recibes una pensión por la Ley Rettig, Ley Valech, por ser una persona exonerada política o pensionada de gracia, podrás solicitar el monto completo.

Junio de 2026: Podrán solicitarla quienes tengan 75 años o más cumplidos al 30 de septiembre de ese año.

Junio de 2027: Se abrirá el proceso para quienes tengan 65 años o más cumplidos al 30 de septiembre de 2027.

Desde ChileAtiende detallaron que, por ejemplo, si alguien cumple años después del 1 de octubre del año en que te corresponde el aumento por edad, podrás hacer la solicitud a partir del día de tu cumpleaños .

Las personas pensionadas de montepío de Capredena o la Dipreca podrán solicitar un monto que complemente su pensión para alcanzar el valor de la PGU a partir de septiembre de 2027, siempre que no reciban una pensión de otra entidad previsional.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a la PGU?

Independientemente de los nuevos grupos, para adjudicarse la Pensión Garantizada Universal es necesario cumplir con los requisitos basales del sistema: