PDI entrega recomendaciones para evitar estafas en el Cyber Monday

El evento de ofertas y ventas online se realizará entre el 6 y el 8 de octubre.

La Policía de Investigaciones (PDI) entregó una serie de consejos para prevenir estafas previo a un nuevo Cyber Monday.

La inspectora Melisa Muñoz, de la Brigada Investigadora del Cibercrimen, comentó que “en el marco de este nuevo Cyber Monday, la recomendación es siempre ingresar al sitio web oficial de Cyber Monday y desde ahí realizar sus compras en los sitios de interés”.

“A propósito de estas fechas, suelen aparecer sitios web que son falsos, entonces es importante fijarse en la nomenclatura”, ya que podría contener alguna letra extra, acotó.

En ese sentido, “lo mejor es ingresar desde el sitio web de Cyber Monday. De ahí en adelante fijarse en datos más específicos, a veces nos solicitan información demasiado sensible, como información de tarjetas de crédito, que por lo general no se suele solicitar, ya que se hace a través de pasarelas de pago”.

La inspectora Muñoz llamó a los clientes a ser cautelosos a la hora de entregar información personal, a estar atentos a ofertas que “sean demasiado tentativas” y a revisar con antelación los valores de los productos que les interesan.

Además, señaló que “en caso de que una persona sea víctima de algún delito durante este Cyber Monday, la recomendación es acercarse a algún cuartel de la PDI y realizar la denuncia“.

Cyber Monday 2025: Recomendaciones de la PDI para evitar estafas