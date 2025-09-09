PDI alerta por nuevo mecanismo de estafa con comprobantes de transferencia falsos que imitan la aplicación de Banco Estado

La PDI entregó recomendaciones a la población para evitar caer en este tipo de fraudes.

La Policía de Investigaciones (PDI) alertó por un nuevo mecanismo de estafa con comprobantes de transferencia falsos.

La advertencia surge tras un registro viralizado en redes sociales donde “sujetos ofrecen la venta de una aplicación fraudulenta que imita la aplicación oficial del Banco Estado”, explicó la inspectora Odette Gutiérrez, de la Brigada Investigadora del Cibercrimen Metropolitano.

Esta aplicación falsa genera comprobantes de transferencia que no son verídicos.

¿Cómo funciona?

“El usuario ingresa el RUT del supuesto destinatario, sigue los pasos normales a una transferencia y, finalmente, la aplicación le genera una transacción, un comprobante de transferencia que parece ser real, sin embargo, no corresponde a ningún pago efectivo”, detalló Gutiérrez.

Y añadió que “la víctima, ya sea un comerciante, un vendedor online o una persona natural, recibe un comprobante que parece ser real; sin embargo, al revisar en su cartola bancaria, este pago nunca se efectuó”.

Banco Estado ya emitió una advertencia alertando sobre este tipo de estafas y llamó a los usuarios y usuarias a tener precaución al momento de recibir transacciones electrónicas.

Asimismo, la Brigada Investigadora del Cibercrimen Metropolitano entregó recomendaciones a la población para evitar caer en esta nueva modalidad de fraude:

Siempre verificar su transacción bancaria, ya sea en los canales oficiales como aplicación, sitio web o algún cajero automático

La aplicación de Banco Estado siempre se tiene que descargar a través de sitios oficiales y no de enlaces externos recibidos por otras aplicaciones

Desconfiar de los comprobantes recepcionados de terceras personas porque estos pueden ser falsificados.

“Si usted ya fue víctima de este modus operandi, entregó algún producto o sufrió algún perjuicio económico, los invitamos a concurrir a la PDI y realizar la denuncia respectiva”, aseveró la inspectora.