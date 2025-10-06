Partió el Cyber Monday 2025: Revisa las más de 600 marcas que tendrán ofertas en productos y servicios

Este domingo a medianoche comenzó el evento de e-commerce en el que se espera que se produzcan millonarias ventas.

Este lunes 6 de octubre comenzó el Cyber Monday 2025, evento organizado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) y que reúnirá a más de 650 marcas que ofrecerán descuentos en distintos productos y servicios.

Según lo detallado por la CCS, esta edición contará con 656 sitios de e-commerce, incluyendo 31 nuevas marcas, con una variada oferta de productos y servicios. Las principales categorías incluyen vestuario, calzado y accesorios (109), hogar (54), salud y belleza (74), deportes y outdoor (49), tecnología (36) y turismo (23).

A estos se suma la categoría de muebles -con 18 participantes- y 31 fundaciones que ofrecerán productos solidarios a través del sitio oficial www.cyber.cl.

Al respeceto, el gerente general de la Cámara de Comercio de Santiago, Carlos Soublette, señaló que “bajo nuestro lema ‘The Real Cyber’, queremos transmitir a los consumidores un mensaje claro de confianza y seguridad para aprovechar al máximo esta instancia de comercio electrónico. Hemos desarrollado un ecosistema digital donde cada oferta representa una oportunidad real y verificada. Las más de 650 marcas participantes están comprometidas con entregar descuentos reales, lo que nos permite garantizar una experiencia de compra segura y auténtica”.

“Este CyberMonday no es solo un evento de descuentos, sino una muestra del nivel de madurez que ha alcanzado el e-commerce en nuestro país”, sentenció.

Puedes revisar la lista completa de marcas adheridas en el sitio oficial cyber.cl.