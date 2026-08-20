Pago de $45 mil por colusión de medicamentos: ¿Quiénes reciben la compensación?

Este agosto se comenzó el pago de la compensación en el marco de la colusión de medicamentos de Farmacias Ahumada, correspondiente a $45.030 por cada menor correspondiente a las familias beneficiarias.
El proceso se extenderá hasta el 28 de agosto, según dio a conocer el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac).
Se contempla que alrededor de 6.602 personas reciban el beneficio, correspondiente a 7.833 menores pertenecientes a familias que cumplen con las condiciones establecidas.
¿Quiénes pueden optar por los $45.030?
La compensación está destinada a menores de seis años que se atendieran en el programa Control Niño Sano, siempre que hayan cumplido los requisitos establecidos para obtener el pago.
Para recibir el dinero, se deben cumplir estas condiciones:
- Haber estado inscrito en el Bono por Control Niño Sano en junio de 2025.
- Que este beneficio haya sido emitido para ser cobrado por un integrante vigente del programa: Chile Seguridades y Oportunidades durante ese período.
- Mantenerse en dichos programas durante agosto de 2026.
¿Cómo se realizará el pago?
- No es necesario realizar una postulación para acceder a la compensación.
- El pago será realizado por el Instituto de Previsión Social (IPS) junto con otros beneficios que reciben las familias en los programas Chile Seguridades y Oportunidades.
- Para identificar el monto de la compensación, se incorporará un nuevo ítem en el pago, asociado específicamente al acuerdo por la colusión de medicamentos.
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