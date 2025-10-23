Ofrecen más de 2.000 becas gratuitas de programación, ciberseguridad y más: ¿Quiénes pueden postular?

Los cursos se realizarán de forma online durante un periodo de entre tres y seis meses. Revisa los detalles.

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) junto a Talento Digital anunciaron la ampliación del plazo para postular al programa Reinvéntate, que entregará 2.075 becas gratuitas para capacitarse en áreas de alta demanda laboral, como programación y ciberseguridad.

El programa Reinvéntate – Línea Talento Digital ofrece formación intensiva bajo la metodología bootcamp, que permite adquirir habilidades técnicas y prácticas en un periodo de entre tres y seis meses, con el objetivo de facilitar una rápida inserción en el mercado laboral.

Los diversos cursos se realizarán de forma online y están destinados a personas cesantes o trabajadores independientes de cualquier región del país. Se impartirán completamente gratis bajo la modalidad e-learning.

¿Qué programas hay disponibles?

Fundamentos de Ciencia de Datos

Fundamentos de Análisis de Datos

Fundamentos de Arquitectura Cloud

Fundamentos de Product Owner

Fundamentos de Seguridad en Plataformas Computacionales

Desarrollo de Aplicaciones Front-End, Full Stack Java, Full Stack JavaScript y Python

Desarrollo de Aplicaciones Móviles Android

Diseño UX/UI

¿Cuáles son los requisitos para postular a las becas?