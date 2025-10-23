Ofrecen más de 2.000 becas gratuitas de programación, ciberseguridad y más: ¿Quiénes pueden postular?
Por CNN Chile
23.10.2025 / 15:27
Los cursos se realizarán de forma online durante un periodo de entre tres y seis meses. Revisa los detalles.
El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) junto a Talento Digital anunciaron la ampliación del plazo para postular al programa Reinvéntate, que entregará 2.075 becas gratuitas para capacitarse en áreas de alta demanda laboral, como programación y ciberseguridad.
El programa Reinvéntate – Línea Talento Digital ofrece formación intensiva bajo la metodología bootcamp, que permite adquirir habilidades técnicas y prácticas en un periodo de entre tres y seis meses, con el objetivo de facilitar una rápida inserción en el mercado laboral.
Los diversos cursos se realizarán de forma online y están destinados a personas cesantes o trabajadores independientes de cualquier región del país. Se impartirán completamente gratis bajo la modalidad e-learning.
¿Qué programas hay disponibles?
- Fundamentos de Ciencia de Datos
- Fundamentos de Análisis de Datos
- Fundamentos de Arquitectura Cloud
- Fundamentos de Product Owner
- Fundamentos de Seguridad en Plataformas Computacionales
- Desarrollo de Aplicaciones Front-End, Full Stack Java, Full Stack JavaScript y Python
- Desarrollo de Aplicaciones Móviles Android
- Diseño UX/UI
¿Cuáles son los requisitos para postular a las becas?
- Estar sin trabajo al momento de la postulación, ya sea como trabajador dependiente o independiente (cesante).
- Ser mayor de 18 años.
- Haber finalizado la Enseñanza Media. En el caso de los cursos de especialidad, contar con título técnico o profesional en carreras afines.
- Contar con al menos 3 cotizaciones previsionales en los últimos 36 meses.
- No haber tenido en los últimos 12 meses un ingreso bruto promedio superior a $1.200.000.