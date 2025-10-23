Servicios educación

Ofrecen más de 2.000 becas gratuitas de programación, ciberseguridad y más: ¿Quiénes pueden postular?

Por CNN Chile

23.10.2025 / 15:27

Los cursos se realizarán de forma online durante un periodo de entre tres y seis meses. Revisa los detalles.

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) junto a Talento Digital anunciaron la ampliación del plazo para postular al programa Reinvéntate, que entregará 2.075 becas gratuitas para capacitarse en áreas de alta demanda laboral, como programación y ciberseguridad.

El programa Reinvéntate – Línea Talento Digital ofrece formación intensiva bajo la metodología bootcamp, que permite adquirir habilidades técnicas y prácticas en un periodo de entre tres y seis meses, con el objetivo de facilitar una rápida inserción en el mercado laboral.

Los diversos cursos se realizarán de forma online y están destinados a personas cesantes o trabajadores independientes de cualquier región del país. Se impartirán completamente gratis bajo la modalidad e-learning.

¿Qué programas hay disponibles?

  • Fundamentos de Ciencia de Datos
  • Fundamentos de Análisis de Datos
  • Fundamentos de Arquitectura Cloud
  • Fundamentos de Product Owner
  • Fundamentos de Seguridad en Plataformas Computacionales
  • Desarrollo de Aplicaciones Front-End, Full Stack Java, Full Stack JavaScript y Python
  • Desarrollo de Aplicaciones Móviles Android
  • Diseño UX/UI

¿Cuáles son los requisitos para postular a las becas?

  • Estar sin trabajo al momento de la postulación, ya sea como trabajador dependiente o independiente (cesante).
  • Ser mayor de 18 años.
  • Haber finalizado la Enseñanza Media. En el caso de los cursos de especialidad, contar con título técnico o profesional en carreras afines.
  • Contar con al menos 3 cotizaciones previsionales en los últimos 36 meses.
  • No haber tenido en los últimos 12 meses un ingreso bruto promedio superior a $1.200.000.

