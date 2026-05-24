Nuevos requisitos para licencias médicas ya están vigentes: Quiénes podrán emitirlas

Desde este domingo 24 de mayo comenzaron a regir nuevos requisitos para la emisión de licencias médicas, de acuerdo con lo dispuesto por la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso).

La medida responde a modificaciones a la Ley N°20.585, que regula el otorgamiento y uso de licencias médicas, y busca reforzar los controles sobre los profesionales habilitados para emitir estos documentos.

A partir de ahora, solo podrán emitir licencias médicas los profesionales autorizados que estén inscritos y habilitados en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud (RNPI), administrado por la Superintendencia de Salud.

¿Quiénes podrán emitir licencias médicas?

La nueva normativa establece que podrán emitir licencias médicas los siguientes profesionales de la salud:

Médicos cirujanos.

Cirujano-dentistas.

Matronas.

Todos ellos deberán estar inscritos y habilitados en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud.

Este registro permite verificar que los profesionales estén legalmente autorizados para ejercer en Chile y entrega información pública sobre su habilitación.

Exigencia del Eunacom para médicos

En el caso de los médicos cirujanos que obtuvieron su título profesional desde el 19 de abril de 2009, deberán acreditar la aprobación del Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (Eunacom) para mantener la habilitación que les permite emitir licencias médicas.

La ley contempla una excepción para médicos especialistas y subespecialistas certificados en Chile por entidades autorizadas por el Ministerio de Salud, como la Corporación Nacional de Certificación de Especialidades Médicas (Conacem) u otros organismos acreditados.

En esos casos, podrán seguir emitiendo licencias médicas aunque no hayan rendido el Eunacom.

Operadores deberán bloquear a profesionales no habilitados

La Suseso instruyó a los operadores de licencias médicas electrónicas, Imed y Medipass, para implementar medidas informativas y de control.

Entre esas medidas, los sistemas deberán desplegar alertas dirigidas a los profesionales que quedarán inhabilitados por no cumplir con los requisitos establecidos en la ley.

Desde este domingo, además, los operadores deberán impedir la emisión de licencias médicas por parte de quienes no cumplan las nuevas exigencias.