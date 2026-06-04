Nuevo subsidio para viviendas de hasta 4.000 UF: ¿Cuáles son los requisitos para acceder?

En el marco de su primera Cuenta Pública, el presidente José Antonio Kast anunció la creación del Subsidio DS1 Tramo 4.

Esta medida tiene como fin ampliar el acceso a la vivienda para familias de clase media y jóvenes profesionales, en el marco de una serie de iniciativas destinadas a enfrentar el déficit habitacional en el país.

La nueva modalidad permitirá comprar viviendas nuevas o usadas con apoyo estatal y aumentará de manera significativa el valor máximo de las propiedades que pueden ser adquiridas mediante este beneficio.

Hasta ahora, el subsidio DS1 contemplaba un límite de 2.200 UF para las viviendas. Con la creación del Tramo 4, los beneficiarios podrán optar a propiedades de hasta 4.000 UF, ampliando el universo de alternativas disponibles para quienes buscan acceder a una vivienda propia.

De acuerdo con lo informado por el Gobierno, este cambio permitirá que la cobertura de la política habitacional sobre la oferta inmobiliaria aumente desde el 19% al 40%.

Requisitos para acceder al subsidio DS1 Tramo 4

Las personas interesadas en postular deberán cumplir con las siguientes condiciones: