Nueva Pensión Mujer: Todo lo que debes saber del nuevo beneficio previsional para mujeres

A partir de enero de 2026 comenzará el pago por la Nueva Pensión Mujer, que beneficia a mujeres jubiladas con un monto adicional en su pensión para igualar la brecha en comparación con los ahorros previsionales de los hombres.

El aporte, también conocido como Compensación por Diferencias de Expectativa de Vida, surge en el marco de la Reforma de Pensiones y de la creación de un nuevo Seguro Social, el cuál entregará un monto adicional mensual y permanente a mujeres pensionadas que cumplan los requisitos.

Se trata de un beneficio previsional el cuál busca complementar la pensión actual de mujeres pensionadas, calculado en Unidades de Fomento (UF), con el fin de igualar el monto de la pensión que recibe una mujer con la que recibe un hombre que tenga el mismo ahorro, grupo familiar equivalente y la misma edad de jubilación.

Nueva Pensión Mujer: ¿cuál es el monto a pagar?

La compensación mínima establecida es de 0,25 UF mensuales, lo que equivale a $10.000, que se paga de manera mensual y permanente.

De igual forma, el monto puede variar según cada caso, dependiendo de la situación previsional de la mujer que recibirá el beneficio.

¿Cómo saber si soy beneficiaria de la Pensión Mujer?

El beneficio está dirigido a mujeres que cumplan con los siguientes requisitos:

Tener 65 años o más.

Estar pensionada por vejez o invalidez, como titulares en una AFP o compañía de seguros de vida.

Las beneficiarias deben estar afiliadas y contar con cotizaciones antes de cumplir 50 años. El incentivo no requiere postulación, el pago se realizará de forma automática para aquellas que cumplan los beneficios.