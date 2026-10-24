China confirma reunión de Kim Jong-un con el alto dirigente Wang Huning

(EFE)- China confirmó este sábado que el líder norcoreano, Kim Jong-un, visitó la ciudad fronteriza de Dandong y se reunió con Wang Huning, uno de los principales dirigentes del Partido Comunista chino, durante una jornada en la que ambos abordaron la cooperación económica y rindieron homenaje a los soldados chinos fallecidos en la guerra de Corea (1950-1953).

La agencia estatal Xinhua informó de que Wang, miembro del Comité Permanente del Politburó, el máximo órgano de poder del Partido Comunista de China (PCCh), recibió a Kim en Dandong, en la provincia nororiental de Liaoning.

Wang, considerado el principal ideólogo del presidente chino, Xi Jinping, encabezó la recepción sin que Xinhua mencionara la presencia del primer ministro Li Qiang, de la que habían informado previamente medios surcoreanos citando fuentes gubernamentales anónimas.

Durante el encuentro, Wang planteó aprovechar la apertura del nuevo puente sobre el río Yalu, que conecta Dandong con la ciudad norcoreana de Sinuiju, para ampliar el comercio y los intercambios de personas entre ambos países, aunque no se informó de acuerdos concretos.

Kim Jong-un inaugura el nuevo puente fronterizo con China

El puente fue inaugurado el pasado 15 de octubre, tras casi doce años de retrasos desde que terminó su construcción en 2014, debido a la falta de carreteras de acceso e instalaciones aduaneras en el lado norcoreano.

La infraestructura, financiada por China, tiene unos tres kilómetros de longitud y cuatro carriles y está concebida para facilitar el transporte por carretera entre ambos países, que comparten una frontera de más de 1.400 kilómetros.

Kim y Wang rindieron homenaje a los soldados chinos fallecidos en la guerra de Corea (1950-1953) y visitaron una fábrica de automóviles de Dandong, antes de que el líder norcoreano abandonara China por el nuevo puente fronterizo, según la agencia, que también informó de la participación del ministro chino de Exteriores, Wang Yi.

La visita se produce cuando falta menos de un mes para que coincidan en la ciudad china de Shenzhen los líderes de EE.UU., Donald Trump; Rusia, Vladímir Putin, y el anfitrión, Xi Jinping, con motivo de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Tanto Trump como Putin se han mostrado en las últimas semanas abiertos a mantener en este escenario junto a Xi una reunión trilateral para abordar la guerra de Ucrania, aunque tampoco se descarta que el mandatario estadounidense aproveche su viaje a Asia para un potencial encuentro con Kim, con quien ya se reunió en Singapur en junio de 2018, durante su primer mandato.

No obstante, medios internacionales que citan varias fuentes con conocimiento de la situación publicaron esta semana que tanto Washington como Seúl ven poco probable un encuentro este año entre Kim y Trump, hasta ahora el único gobernante de EE.UU. que se ha reunido con un líder de Corea del Norte.

La última vez que Kim visitó China fue en septiembre de 2025, cuando el líder del hermético país se reunió en Pekín con Xi en el marco de la conmemoración del 80.º aniversario del final de la II Guerra Mundial en el Pacífico.