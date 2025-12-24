Navidad: ¿Qué hacer ante las altas temperaturas?

Ante las altas temperaturas que se prevén en distintas regiones del país, los especialistas llaman a extremar las precauciones.

Ante las altas temperaturas anunciadas para las celebraciones de Navidad, es fundamental reforzar las medidas de autocuidado para evitar riesgos a la salud.

El calor extremo puede afectar con mayor intensidad a personas mayores, niños, embarazadas y quienes padecen enfermedades crónicas, por lo que especialistas llaman a extremar las precauciones.

¿Qué señales de alerta hay que considerar?, ¿cómo prevenir golpes de calor? Revisa las principales recomendaciones para enfrentar el calor en Navidad de forma segura.

Recomendaciones ante altas temperaturas de Navidad

Bebe más líquidos de lo habitual para mantenerte hidratado . Evita líquidos azucarados, bebidas gaseosas y bebidas energéticas.

Deja un vaso de agua en el velador y si despiertas, hidrátate.

Enfría el hogar abriendo todas las ventanas durante la noche y temprano por la mañana. Ciérralas durante el día.

Mantén persianas y toldos abajo.

Prefiere los espacios más fríos del hogar , especialmente para dormir.

Procura pasar al menos 2 a 3 horas cada día en lugares fríos. Pueden ser espacios con aire acondicionado como centros comerciales o edificios públicos, si no se encuentran disponibles en el hogar.

Al hacer actividad física, prefiere horarios más frescos , como las mañanas antes de las 7:00 horas y después del atardecer.

Nunca dejes a niños, niñas ni animales solos en un auto estacionado, aunque tenga las ventanas abiertas y se encuentre a la sombra. Verifica que no quede nadie dentro del auto al bajarse y cerrarlo.

Usa ropa ligera y de colores claros . Complementa con sombrero, sombrilla y lentes de sol.

Utiliza bloqueador solar 30 minutos antes de exponerte al sol y reaplica cada 2 o 4 horas.

Evita comidas calientes y pesadas.

Come comidas fraccionadas.

¿Qué hacer ante signos de alarma por altas temperaturas?