Multas por no votar: ¿Cómo excusarme hoy en Comisaría Virtual antes del término de las elecciones?

Carabineros mantiene habilitada la plataforma hasta la medianoche de este domingo. El trámite solo aplica para quienes estén a más de 200 kilómetros de su local de votación.

Este domingo 14 de diciembre se lleva a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, donde los ciudadanos deben escoger entre los candidatos Jeannette Jara y José Antonio Kast.

Estas votaciones son de carácter obligatorio y el incumplimiento del deber cívico contempla multas que parten desde las 0,5 hasta 1,5 UTM.

El valor de la sanción económica podría oscilar entre $35.000 y $105.000 pesos, de acuerdo con el valor de la Unidad Tributaria Mensual (UTM) del mes de octubre. Para evitar estas multas, los ciudadanos pueden excusarse tanto en Comisaría Virtual como en comisarías cercanas a su domicilio, siempre que cumplan con las causales válidas.

Trámite y Causales de Excusación

Carabineros de Chile habilitó el trámite digital a través del portal Comisaría Virtual, el cual estará disponible hasta las 23:59 horas de este domingo. Este procedimiento es exclusivo para quienes se encuentren a más de 200 kilómetros de su local de votación. Quienes busquen excusarse por otras razones deberán esperar la citación al Juzgado de Policía Local.

Las causales válidas para eximirse de la obligación de sufragar incluyen: estar enfermo (con certificado médico) o contar con certificación de discapacidad; encontrarse fuera del país o a más de 200 kilómetros del local; estar cumpliendo funciones encomendadas por la ley electoral; o presentar cualquier otro impedimento grave que sea debidamente acreditado.

Para realizar la constancia por distancia, se debe ingresar a la web de comisaria virtual, seleccionar la opción “Trámites”, luego “Constancia Votación”, e iniciar sesión con ClaveÚnica para completar el formulario. El sistema entregará un folio para su presentación presencial posterior.