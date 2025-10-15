Multas, inhabilitaciones y más: ¿Qué pasa si fui convocado al Servicio Militar 2026 y no me presento?
Por CNN Chile
15.10.2025 / 13:46
Algunas personas pueden excusarse siempre que cumplan con las condiciones, pero ¿qué pasa con las personas que fueron convocadas, pero no se presentan?
Este martes se dieron a conocer los resultados del Sorteo General que define qué jóvenes deberán incorporarse al Servicio Militar en 2026.
La Dirección General de Movilización Nacional llevó a cabo el proceso, en el que se seleccionó a los nacidos en 2007 para completar los cupos que no fueron cubiertos por los voluntarios.
Algunas personas pueden excusarse, siempre que cumplan las condiciones y la acrediten correctamente, pero ¿qué pasa con las personas que fueron convocadas, pero no se presentan?
¿Qué pasa si fui convocado al servicio militar y no me presento?
- En el mismo sitio del servicio militar se indica que, quienes no se presenten al ser convocados por la lista de llamados, serán considerados infractores, y quedarán inhabilitados de forma absoluta para ejercer cargos y oficios públicos.
- Detallaron que si fueron destinados a la Defensa Civil y no se presentan, serán sancionados con una multa de cuatro a ocho UTM (Entre $160.000 y $320.000).
- Asimismo, quienes fueron declarados “Infractor o Remiso” y quieren evitar la sanción, deberán realizar el Servicio Militar en la modalidad de Conscripción Ordinaria por un período de dos años.
- Finalmente, recalcaron que usar documentos o certificados falsos es un delito. Si alguien hace empleo de documento o certificado falso con el fin de ser eximido o excluido del servicio militar obligatorio, será sancionado en conformidad con lo dispuesto en el Código Penal.
Revisa si fuiste convocado al servicio militar
- Los resultados del sorteo general para el Servicio Militar 2026 están disponibles en la página serviciomilitar.cl.
- Una vez ahí se debe ingresar el RUN sin puntos, pero con guion.
¿Quiénes pueden excusarse del servicio militar?
- Quienes presenten una imposibilidad física, psíquica o social.
- Los miembros de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de Gendarmería de Chile.
- Para quienes cumplir el Servicio Militar generará un deterioro económico en su grupo familiar.
- Quienes se casaron, están en vías de ser padre o lo son con anterioridad al sorteo.
- Condenado a una pena aflictiva.
- Descendientes por consanguinidad en línea recta y colateral, ambos hasta el segundo grado, inclusive, de víctimas de violaciones a los derechos humanos o de violencia política.
¿Dónde y hasta cuándo puedo excusarme del servicio militar?
- Quienes no puedan realizar su Servicio Militar deben solicitar la exclusión. Se debe ir a una oficina del cantón de reclutamiento e ingresar una reclamación ante la Comisión Especial de Acreditación (CEA), presentando los documentos que acrediten la causal correspondiente.
- También se puede presentar de manera online, con la Clave Única.
- El periodo de reclamación estará disponible hasta el 12 de noviembre. Los resultados definitivos se informarán en enero de 2026.