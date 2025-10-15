Multas, inhabilitaciones y más: ¿Qué pasa si fui convocado al Servicio Militar 2026 y no me presento?

Algunas personas pueden excusarse siempre que cumplan con las condiciones, pero ¿qué pasa con las personas que fueron convocadas, pero no se presentan?

Este martes se dieron a conocer los resultados del Sorteo General que define qué jóvenes deberán incorporarse al Servicio Militar en 2026.

La Dirección General de Movilización Nacional llevó a cabo el proceso, en el que se seleccionó a los nacidos en 2007 para completar los cupos que no fueron cubiertos por los voluntarios.

Algunas personas pueden excusarse, siempre que cumplan las condiciones y la acrediten correctamente, pero ¿qué pasa con las personas que fueron convocadas, pero no se presentan?

¿ Qué pasa si fui convocado al servicio militar y no me presento?

En el mismo sitio del servicio militar se indica que, quienes no se presenten al ser convocados por la lista de llamados, serán considerados infractores , y quedarán inhabilitados de forma absoluta para ejercer cargos y oficios públicos .

Detallaron que si fueron destinados a la Defensa Civil y no se presentan, serán sancionados con una multa de cuatro a ocho UTM (Entre $160.000 y $320.000) .

Asimismo, quienes fueron declarados “Infractor o Remiso” y quieren evitar la sanción, deberán realizar el Servicio Militar en la modalidad de Conscripción Ordinaria por un período de dos años .

Finalmente, recalcaron que usar documentos o certificados falsos es un delito. Si alguien hace empleo de documento o certificado falso con el fin de ser eximido o excluido del servicio militar obligatorio, será sancionado en conformidad con lo dispuesto en el Código Penal.

Revisa si fuiste convocado al servicio militar

Los resultados del sorteo general para el Servicio Militar 2026 están disponibles en la página serviciomilitar.cl

Una vez ahí se debe ingresar el RUN sin puntos, pero con guion.

¿Quiénes pueden excusarse del servicio militar?

Quienes presenten una imposibilidad física, psíquica o social .

Los miembros de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de Gendarmería de Chile .

Para quienes cumplir el Servicio Militar generará un deterioro económico en su grupo familiar.

Quienes se casaron , están en vías de ser padre o lo son con anterioridad al sorteo.

Condenado a una pena aflictiva .

Descendientes por consanguinidad en línea recta y colateral, ambos hasta el segundo grado, inclusive, de víctimas de violaciones a los derechos humanos o de violencia política.

¿Dónde y hasta cuándo puedo excusarme del servicio militar?