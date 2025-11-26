Ministerio del Trabajo presentó simulador “Mi Mejor Pensión”: ¿Cómo funcionará?

La iniciativa permitirá a las personas pensionadas "calcular de manera estimativa el aumento de sus pensiones producto de la implementación del Seguro Social de Pensiones y la Pensión Garantizada Universal (PGU)".

El Ministerio del Trabajo presentó este miércoles “Mi Mejor Pensión”, el simulador de beneficios de la reforma de pensiones.

El instrumento ayudará a las personas jubiladas “calcular de manera estimativa el aumento de sus pensiones producto de la implementación del Seguro Social de Pensiones y la Pensión Garantizada Universal (PGU)”.

El ministro de la cartera, Giorgio Boccardo, destacó que la iniciativa permitirá que las personas puedan tener acceso a información clara y personalizada sobre cómo la reforma previsional mejorará sus pensiones.

“Esta es una reforma histórica que, además, tiene por objetivo mejorar las pensiones de los actuales jubilados y eso va a empezar a ocurrir a través de los beneficios que se van a entregar por años cotizados y que, particularmente, permitirá saldar una deuda que teníamos con nuestras mujeres pensionadas actuales y futuras a propósito de que el sistema las castigaba porque vivían más y sus pensiones finalmente eran más bajas”, señaló.

¿Cómo usar la plataforma “Mi Mejor Pensión”?

La iniciativa está en el sitio web de reforma de pensiones.

Ingresando el RUT y Clave Única, las personas tendrán acceso a información comparativa entre la pensión actual y la estimada con los beneficios de la reforma.

La página mostrará los años cotizados, la proyección del aporte del Seguro Social y el aumento por expectativas de vida en mujeres. También se podrá revisar el incremento de la PGU hasta $250.000 y el monto final aproximado de la nueva pensión.

Cabe recalcar que los beneficios del Seguro Social comenzarán a pagarse en enero de 2026, mientras que el aumento de la PGU ya está vigente para mayores de 82 años desde septiembre pasado.

El subsecretario de Prevención Social, Claudio Reyes, comentó que la herramienta “es un paso concreto para que las personas sepan cómo mejorará su pensión con la reforma. Queremos que cada pensionado tenga claridad, desde ya, de cuánto aumentará su jubilación a partir de enero”.

Y que “incluso quienes ya no tienen fondos en su cuenta de AFP, personas pensionadas que agotaron sus recursos en el retiro programado también accederán a los beneficios del Seguro Social, siempre que cumplan con los requisitos establecidos”.