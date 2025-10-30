Metro de Santiago busca nuevos guardias de seguridad: ¿Cuáles son los requisitos y cómo postular?

Los seleccionados deberán realizar una capacitación remunerada durante cuatro meses y, una vez aprobado el curso de formación completo, pasarán a contrato indefinido directo.

Todavía sigue abierto el proceso para postular al cargo de guardia de seguridad en el Metro de Santiago.

La convocatoria está dirigida a personas interesadas en desempeñarse en funciones de vigilancia y resguardo, contribuyendo al funcionamiento seguro del transporte subterráneo.

“Si tu objetivo es contribuir a vivir una mejor cuidad, respetando los entornos, promoviendo una cultura responsable con la sustentabilidad, teniendo un rol activo en el desarrollo y la trasformación, poniendo siempre en el centro a la persona y su bienestar. ¡Ser un (a) METRINO (A) es lo tuyo!”, señala el aviso.

Detallaron que la misión de los seleccionados será la de “ejecutar la seguridad integral y atención de calidad a los clientes, tanto en las estaciones, trenes, andenes, accesos o salidas, talleres, cocheras, intermodales, como cualquier otra instalación del mismo, para asegurar la protección y seguridad de las personas, instalaciones y valores de Metro”.

Los seleccionados deberán realizar una capacitación remunerada de lunes a viernes durante cuatro meses. “Una vez aprobado el curso de formación completo, pasarás a contrato indefinido directo por la empresa y se te asignará un turno de trabajo. Contarás con bonos e importantes beneficios al pasar a indefinido”, explicaron desde la institución en el aviso.

¿Cuáles son los requisitos para postular al cargo de guardia en el Metro?

Enseñanza Media completa .

Nacionalidad chilena o extranjeros con permanencia definitiva.

Mínimo 21 años (requisito OS-10).

Formación requerida: Haber realizado el Servicio Militar, haber formado parte de las Fuerzas del Orden o tener curso de tiro vigente de empresa acreditada por OS-10.

Experiencia laboral: Mínimo 6 meses de experiencia en cargos relacionados con seguridad privada (idealmente con atención al público) y uso y porte de armas de fuego. Se considerará a quienes tenga la experiencia anteriormente descrita, pero cuenten con experiencia como guardia, cajeros o asistentes de andén en Metro vía empresas contratistas.

¿Cómo postular para ser guardia de sewguridad en el Metro de Santiago?