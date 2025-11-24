Mañana comienza nueva postulación al Subsidio Eléctrico: Todo lo que necesitas saber sobre el proceso

Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país
Este 25 de noviembre comienza la inscripción para el subsidio correspondiente al primer semestre del 2026. Revisa los detalles.
Este martes 25 de noviembre comienza el cuarto proceso de postulación al Subsidio Eléctrico, correspondiente al primer semestre del 2026.
El beneficio está dirigido a las familias que forman parte del 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH) y que se encuentren con sus cuentas al día.
El biministro de Energía y Economía, Álvaro García, sostuvo que “muchos hogares ya lo han comprobado: el pasado mes de octubre este subsidio significó que 1 de cada 4 familias no pagara su electricidad“.
“Para este nuevo llamado, este beneficio se irá entregando mensualmente, entre febrero y junio próximo. A este subsidio se sumará el descuento que hemos logrado por el sobrecosto que algunas familias pagaron en sus cuentas anteriores. Así, cada familia podrá ver en la boleta cuánto le descuentan por subsidio y cuánto le descuentan por devolución”, agregó.
Por su parte, la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, indicó que “este subsidio está llegando prácticamente a todos los hogares con personas electrodependientes, quienes acceden al beneficio sin importar su calificación socioeconómica, pero aún algunos no lo están recibiendo, así que hacemos un llamado a que se inscriban en el registro en sus respectivas compañías eléctricas”.
