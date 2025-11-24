Mañana comienza nueva postulación al Subsidio Eléctrico: Todo lo que necesitas saber sobre el proceso

Este 25 de noviembre comienza la inscripción para el subsidio correspondiente al primer semestre del 2026. Revisa los detalles.

Este martes 25 de noviembre comienza el cuarto proceso de postulación al Subsidio Eléctrico, correspondiente al primer semestre del 2026.

El beneficio está dirigido a las familias que forman parte del 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH) y que se encuentren con sus cuentas al día.

El biministro de Energía y Economía, Álvaro García, sostuvo que “muchos hogares ya lo han comprobado: el pasado mes de octubre este subsidio significó que 1 de cada 4 familias no pagara su electricidad“.

“Para este nuevo llamado, este beneficio se irá entregando mensualmente, entre febrero y junio próximo. A este subsidio se sumará el descuento que hemos logrado por el sobrecosto que algunas familias pagaron en sus cuentas anteriores. Así, cada familia podrá ver en la boleta cuánto le descuentan por subsidio y cuánto le descuentan por devolución”, agregó.

Por su parte, la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, indicó que “este subsidio está llegando prácticamente a todos los hogares con personas electrodependientes, quienes acceden al beneficio sin importar su calificación socioeconómica, pero aún algunos no lo están recibiendo, así que hacemos un llamado a que se inscriban en el registro en sus respectivas compañías eléctricas”.

¿Cuáles son los requisitos para postular?

Ser mayor de 18 años .

Ser clienta o cliente (arrendatario o propietario) de una de las empresas o cooperativas concesionarias de distribución de electricidad y encontrarte al día en el pago de las cuentas de electricidad al 22 de diciembre de 2025.

Pertenecer al tramo del 40% de mayor vulnerabilidad, según el Registro Social de Hogares (RSH). Si una persona que integra tu hogar se encuentra en el Registro de Pacientes Electrodependientes y pertenece al RSH, podrás solicitar el beneficio independiente de su tramo de calificación socioeconómica.

¿Cómo postular al cuarto proceso del Subsidio Eléctrico?

El proceso se realizará en la plataforma www.subsidioelectrico.cl , o en www.ventanillaunicasocial.gob.cl/ con su ClaveÚnica.

Las personas que no tengan su clave ClaveÚnica también pueden realizar este trámite en las sucursales y distintas plataformas de ChileAtiende.

¿Qué pasa si ya tuve el beneficio en el proceso anterior?

Los beneficiarios que obtuvieron el beneficio en el proceso anterior podrán actualizar sus datos en las plataformas señaladas, como, por ejemplo, modificar su número de cliente en caso de haber cambiado de lugar de residencia.

También podrán postular los hogares que no reciben el beneficio y cumplen los requisitos exigidos.

¿Cuánto dinero se entrega como parte del Subsidio Eléctrico?