Los nuevos bonos que se darán desde enero del 2026: ¿Cuáles son y a quiénes beneficiarán?

Los nuevos beneficios pagarán mensualmente y serán de carácter automático. Revisa los detalles.

En enero de 2026 se incorporarán nuevos beneficios estatales que buscan reforzar los ingresos y entregar mayor estabilidad económica a un segmento importante de la población.

A partir de esa fecha, comenzarán a aplicarse dos aportes contemplados en la reforma de pensiones, cuyo objetivo es mejorar las jubilaciones tanto de los actuales como de los futuros pensionados del país.

Ambos se pagarán mensualmente, serán de carácter automático y no requerirán postulación, ya que se entregarán directamente a quienes cumplan los requisitos establecidos.

Beneficio por Años Cotizados

Este es un aporte mensual adicional que pagará a los pensionados o pensionadas por vejez o invalidez en AFP o compañía de seguros que tengan 65 años o más y que hayan cotizado al menos 10 años en el caso de las mujeres o 20 años en el caso de los hombres.

En concreto, consiste en el pago de 0,1 UF por años cotizados , con un tope de 25 años, es decir, 2,5 UF, unos $100.000 aproximadamente .

Para recibir el Beneficio por Años Cotizados no es necesario postular , ya que al pensionarse a través del sistema de AFP o compañía de seguros, la persona pasa a ser beneficiaria automáticamente.

El beneficio se pagará por el IPS junto a la pensión autofinanciada y considera, si corresponden, descuentos por impuestos y cotizaciones de salud.

Compensación por Diferencia de Expectativa de Vida (solo mujeres)

El segundo beneficio es una pensión vitalicia exclusiva para mujeres. Su finalidad es corregir la desigualdad generada por la mayor esperanza de vida femenina, que provoca que sus pensiones sean más bajas en comparación con las de los hombres.

Se otorgará a mujeres pensionadas por vejez o invalidez, que tengan 65 años o más y que no estén cubiertas por el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS).

Aunque se puede jubilar desde los 60 años, el pago de esta compensación solo comenzará a los 65, y el monto dependerá de la edad en que se pensionaron:

65 años: 100 %

64 años: 75 %

63 años: 50 %

62 años: 25 %

61 años: 15 %

60 años: 5 %

Esta compensación se pagará junto con la pensión autofinanciada, tendrá un monto fijo en UF (o la unidad que la reemplace) y estarán afectas al pago de impuestos y cotizaciones de salud.