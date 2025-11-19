Los nuevos bonos que se darán desde enero del 2026: ¿Cuáles son y a quiénes beneficiarán?

Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país
Millones de chilenos habilitados para sufragar en el exterior están participando de esta instancia clave para definir al próximo jefe de Estado.
Los nuevos beneficios pagarán mensualmente y serán de carácter automático. Revisa los detalles.
En enero de 2026 se incorporarán nuevos beneficios estatales que buscan reforzar los ingresos y entregar mayor estabilidad económica a un segmento importante de la población.
A partir de esa fecha, comenzarán a aplicarse dos aportes contemplados en la reforma de pensiones, cuyo objetivo es mejorar las jubilaciones tanto de los actuales como de los futuros pensionados del país.
Ambos se pagarán mensualmente, serán de carácter automático y no requerirán postulación, ya que se entregarán directamente a quienes cumplan los requisitos establecidos.
El segundo beneficio es una pensión vitalicia exclusiva para mujeres. Su finalidad es corregir la desigualdad generada por la mayor esperanza de vida femenina, que provoca que sus pensiones sean más bajas en comparación con las de los hombres.
Se otorgará a mujeres pensionadas por vejez o invalidez, que tengan 65 años o más y que no estén cubiertas por el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS).
Aunque se puede jubilar desde los 60 años, el pago de esta compensación solo comenzará a los 65, y el monto dependerá de la edad en que se pensionaron:
Esta compensación se pagará junto con la pensión autofinanciada, tendrá un monto fijo en UF (o la unidad que la reemplace) y estarán afectas al pago de impuestos y cotizaciones de salud.
Millones de chilenos habilitados para sufragar en el exterior están participando de esta instancia clave para definir al próximo jefe de Estado.