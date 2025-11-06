Límite de 50 transferencias mensuales: ¿Cómo saber si fui reportado al SII por superarlo?

Las instituciones bancarias están obligadas, salvo algunas excepciones, a informar al SII cuando alguien supere el límite.

Desde hace algún tiempo que los bancos deben informar al Servicio de Impuestos Internos (SII) cuando una persona recibe más de 50 transferencias en un mes de distinto origen o más de 100 en seis meses.

Hay algunos casos excluidos. Estos corresponden a personas que no realizan una actividad comercial, pero registran un alto número de transferencias por: actividades solidarias, rifas de recintos educacionales, cuotas de actividades sociales y/o familiares, recaudación de fondos de una comunidad para el pago de servicios comunes y pago de cuotas a tesoreros de curso o clubes deportivos.

¿Qué información entregan los bancos al SII?

Las instituciones bancarias deben informar al SII quienes reciban más de 50 abonos de personas distintas dentro de un mismo día, semana o mes, o de 100 transferencias en 6 meses. En concreto, informan:

Nombre del titular de la cuenta (persona natural o jurídica que tenga domicilio o residencia en Chile, o se haya constituido o establecido en Chile).

Rol Único Tributario (RUT).

Información de la cuenta.

Cantidad y montos de los abonos recibidos.

¿Cómo reviso si fui reportado al SII por límite de 50 transferencias?