Ley de Plásticos suma reglas desde el 13 de febrero: Estas son las nuevas exigencias para el comercio

Pronto entra en vigor un nuevo tramo de obligaciones para locales de comida y supermercados, con restricciones a productos de un solo uso y más presencia de botellas retornables en vitrinas.
El viernes 13 de febrero entran en vigor nuevas obligaciones de la Ley de Plásticos y Productos de Un Solo Uso, con cambios que afectan a supermercados y a establecimientos de expendio de alimentos.
La norma busca reducir residuos al limitar la entrega de productos desechables, reforzar el uso de botellas retornables e incorporar reglas sobre envases, según el detalle difundido sobre esta etapa.
El nuevo tramo incorpora obligaciones para el comercio, con foco en supermercados y locales de comida, tanto para consumo dentro como fuera del establecimiento.
Según lo informado, los productos de plástico certificado corresponden a aquellos compuestos por al menos un 20% de materias producidas a partir de recursos renovables, y que son compostables en hogares o en plantas de compostaje.
La ley define como productos de un solo uso, cuando no son reutilizables, a vasos, tazas, tazones, cubiertos (tenedor, cuchara y cuchillo), palillos, pocillos, mezcladores, bombillas, platos, copas, cajas o envases de comida preparada, bandejas, sachets, individuales y tapas que no sean de botellas.
En el mismo marco, se considera reutilizables a los productos que el establecimiento usa en múltiples ocasiones y para el mismo fin.
