Ley de Plásticos suma reglas desde el 13 de febrero: Estas son las nuevas exigencias para el comercio

Pronto entra en vigor un nuevo tramo de obligaciones para locales de comida y supermercados, con restricciones a productos de un solo uso y más presencia de botellas retornables en vitrinas.

El viernes 13 de febrero entran en vigor nuevas obligaciones de la Ley de Plásticos y Productos de Un Solo Uso, con cambios que afectan a supermercados y a establecimientos de expendio de alimentos.

La norma busca reducir residuos al limitar la entrega de productos desechables, reforzar el uso de botellas retornables e incorporar reglas sobre envases, según el detalle difundido sobre esta etapa.

Qué cambia desde el 13 de febrero

El nuevo tramo incorpora obligaciones para el comercio, con foco en supermercados y locales de comida, tanto para consumo dentro como fuera del establecimiento.

Supermercados: deben exhibir bebestibles en botellas retornables en al menos un 30% de sus vitrinas destinadas a la venta de bebestibles.

deben exhibir bebestibles en botellas retornables en al menos un 30% de sus vitrinas destinadas a la venta de bebestibles. Consumo dentro del local: se prohíbe la entrega de productos de un solo uso, salvo aquellos de madera, papel y/o cartón con certificación biodegradable.

se prohíbe la entrega de productos de un solo uso, salvo aquellos de madera, papel y/o cartón con certificación biodegradable. Consumo fuera del local: se permite el uso de desechables valorizables no plásticos o de plástico certificado.

se permite el uso de desechables valorizables no plásticos o de plástico certificado. Entrega “a pedido”: cubiertos, palillos y bombillas solo se entregan si el consumidor los solicita de forma expresa.

Qué se entiende por “plástico certificado”

Según lo informado, los productos de plástico certificado corresponden a aquellos compuestos por al menos un 20% de materias producidas a partir de recursos renovables, y que son compostables en hogares o en plantas de compostaje.

La ley define como productos de un solo uso, cuando no son reutilizables, a vasos, tazas, tazones, cubiertos (tenedor, cuchara y cuchillo), palillos, pocillos, mezcladores, bombillas, platos, copas, cajas o envases de comida preparada, bandejas, sachets, individuales y tapas que no sean de botellas.

En el mismo marco, se considera reutilizables a los productos que el establecimiento usa en múltiples ocasiones y para el mismo fin.