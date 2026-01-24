Ley 40 horas: ¿Puedo adelantar o atrasar mi jornada laboral para cuidar a mi hijo o hija?

Dentro de pocas semanas se concretará una nueva reducción de la jornada laboral, levantando una serie de dudas entre los trabajadores y trabajadoras.

La nueva reducción en el marco de la Ley de 40 horas está programada para el próximo mes de abril.

En concreto, la disminución será el 26 de abril, fecha en que pasará de 44 a 42 horas, siendo la tercera el 26 de abril de 2028.

El fin de la ley es reducir de forma gradual la jornada de los trabajadores y trabajadoras regidos por el Código del Trabajo, hasta llegar a un máximo de 40 horas semanales.

En este contexto, una de las dudas surge de quienes son padres, madres o cuidadores, respecto a la posibilidad de atrasar o adelantar la jornada para cuidar al hijo, hija o menor a cargo.

¿Puedo adelantar o atrasar mi jornada para cuidar a mi hijo?