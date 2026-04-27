¿Cuándo se implementan las 40 horas semanales definitivas en Chile?

La Ley 40 Horas cumplió una nueva etapa de implementación en Chile, luego de que la jornada laboral ordinaria bajara de 44 a 42 horas semanales desde el 26 de abril de 2026.

Sin embargo, esta no será la última reducción contemplada por la normativa. De acuerdo con el calendario oficial, la próxima rebaja será el 26 de abril de 2028, fecha en que la jornada semanal llegará finalmente a las 40 horas.

La aplicación de la ley es gradual: comenzó el 26 de abril de 2024, con la reducción de 45 a 44 horas; siguió en 2026 con las 42 horas; y culminará en 2028 con el límite definitivo de 40 horas semanales.

La normativa aplica a trabajadores regidos por el Código del Trabajo, principalmente del sector privado y trabajadoras de casa particular. En cambio, no rige para funcionarios públicos sujetos al Estatuto Administrativo ni para trabajadores independientes que emiten boletas de honorarios.

La ley también establece que la reducción de la jornada no puede implicar una baja en las remuneraciones, ya que su objetivo es disminuir el tiempo de trabajo sin afectar el sueldo mensual de las personas.

Además, madres, padres y cuidadores legales de niños menores de 12 años pueden solicitar bandas horarias para adelantar o retrasar hasta en una hora el inicio de su jornada, siempre bajo las condiciones establecidas por la normativa.