Ley 40 horas: ¿Cuándo es la nueva reducción de la jornada laboral?

Dentro de pocas semanas se realizará una nueva disminución en el marco de la aplicación de la normativa. Revisa los detalles.

Con la aplicación gradual de la Ley de 40 horas, uno de los cambios más importantes para trabajadores y empleadores ya tiene fecha para 2026.

En abril de 2024 comenzó a regir la Ley 21.561, iniciando el proceso con la reducción obligatoria de la jornada laboral de 45 a 44 horas semanales.

Este año se dará un nuevo paso en esta implementación, bajando a 42 horas, lo que implicará ajustes en la organización del trabajo. ¿Cuándo entra en vigencia esta nueva rebaja?

¿Cuándo se reducirá la jornada laboral?

La nueva reducción de la jornada laboral será el 26 de abril , fecha en que pasará de 44 a 42 horas .

La tercera reducción, y última, está programada para el 26 de abril de 2028 , fecha en que se llegará a las 40 horas.

Cabe recordar que las empresas pueden reducir la jornada de trabajo semanal a 40 horas antes de las fechas indicadas en la propia ley.

¿Qué pasa si no me reducen la jornada?, ¿me pueden bajar el sueldo?

Las autoridades recuerdan que el empleador que no respete esta normativa laboral se expone a multas administrativas por parte de la Dirección del Trabajo.

En la ley se incorporó un artículo que prohíbe la disminución de sueldos tras la implementación de las 40 horas.

¿Puedo adelantar o atrasar mi jornada para cuidar a mi hijo?