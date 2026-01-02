Ley 40 horas en 2026: Esta es la fecha en que se reducirá la jornada laboral

Acreencias bancarias: ¿Cómo revisar si tienes dinero olvidado y qué pasa si no lo cobras?
Revisa si existen montos de dinero que no has cobrado y que permanecen registrados a tu nombre en el sistema financiero.
La medida forma parte del cronograma establecido por la ley y representa un nuevo paso en la disminución progresiva de la jornada laboral. Revisa los detalles.
En el marco de la implementación gradual de la Ley de 40 horas, uno de los cambios más esperados por trabajadores y empleadores ya tiene fecha definida para 2026.
En abril de 2024 entró en vigencia la Ley 21.561, concretándose la primera etapa de implementación con una reducción obligatoria de la jornada de trabajo de 45 a 44 horas semanales.
Este 2026 la normativa avanzará a una nueva etapa que impactará directamente en la organización del trabajo en el país. ¿Cuándo comienza a regir la próxima reducción y a quiénes afectará?
