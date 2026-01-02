Ley 40 horas en 2026: Esta es la fecha en que se reducirá la jornada laboral

La medida forma parte del cronograma establecido por la ley y representa un nuevo paso en la disminución progresiva de la jornada laboral. Revisa los detalles.

En el marco de la implementación gradual de la Ley de 40 horas, uno de los cambios más esperados por trabajadores y empleadores ya tiene fecha definida para 2026.

En abril de 2024 entró en vigencia la Ley 21.561, concretándose la primera etapa de implementación con una reducción obligatoria de la jornada de trabajo de 45 a 44 horas semanales.

Este 2026 la normativa avanzará a una nueva etapa que impactará directamente en la organización del trabajo en el país. ¿Cuándo comienza a regir la próxima reducción y a quiénes afectará?

Ley 40 horas: ¿Cuándo se reducirá la jornada laboral?

La nueva reducción será el 26 de abril , fecha en que pasará de 44 a 42 horas .

La tercera reducción, y última, está programada para el 26 de abril de 2028 , fecha en que se llegará a las 40 horas.

Cabe recordar que las empresas pueden reducir la jornada de trabajo semanal a 40 horas antes de las fechas indicadas en la propia ley.

¿Qué pasa si no me reducen la jornada?

Las autoridades recuerdan que el empleador que no respete esta normativa laboral se expone a multas administrativas por parte de la Dirección del Trabajo.

¿Me pueden bajar el sueldo?