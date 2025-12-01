Lanzan pesquisa neonatal ampliada para detectar 26 enfermedades en recién nacidos: ¿En qué consiste?

El procedimiento actualmente ya se encuentra disponible en 12 recintos de salud del país. Revisa los detalles.

Hace algunos días, el gobierno anunció la implementación de la Pesquisa Neonatal Ampliada, que permite detectar 26 enfermedades en recién nacidos.

Por 30 años, desde 1992, Chile solo había pesquisado dos patologías durante los primeros días de vida, por lo que se decidió ampliar la capacidad de diagnóstico temprano.

El procedimiento actualmente se encuentra disponible en 12 hospitales priorizados de Arica a Magallanes y para enero de 2026 se sumarán otros 10 recintos.

“También completaremos la cobertura nacional con tecnología propia en los laboratorios públicos, beneficiando a todos los recién nacidos de la red pública y Fonasa”, detallaron desde el Ejecutivo.

¿En qué consiste la pesquisa temprana de enfermedades neonatales?

Se trata de un examen que se realiza a todos los recién nacidos en sus primeros días de vida mediante una pequeña muestra de sangre del talón .

. La pesquita permite detectar enfermedades metabólicas, genéticas y endocrinas que, tratadas a tiempo, no tendrán consecuencias graves como discapacidad severa, daño cerebral irreversible o la muerte.