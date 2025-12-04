La Cava de Santa 2025: La primera feria de vinos en Ñuñoa reunirá a más de 60 expositores
Por CNN Chile
04.12.2025 / 15:47
Hasta el 8 de diciembre se desarrollará en Ñuñoa la primera feria de vinos, un evento gratuito que reunirá a más de 60 expositores.
Entre las alternativas de regalos para esta Navidad destaca La Cava de Santa, la primera feria de vinos que se realizará en la comuna de Ñuñoa.
La instancia reunirá a más de 60 expositores, principalmente de vinos, además de una variada oferta de destilados, cervezas y emprendimientos locales.
El evento invita a disfrutar de degustaciones, productos exclusivos y un ambiente ideal para celebrar la temporada.
Las coordenadas del evento
- Fecha: del 5 al 8 de diciembre
- Lugar: Plaza Ñuñoa Sur
- Entrada liberada
- Valor ticket $12.000 + 4 degustaciones+ copa oficial, disponible a través de Puntoticket