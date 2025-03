Junaeb responde a reclamos en redes sociales por fallas en la BAES con el nuevo operador Pluxee

Hace unos días, diversos usuarios en redes sociales reportaron problemas con Pluxee, lo que les impidió utilizar el beneficio.

El retorno a clases no ha estado exento de dificultades. En el caso de los estudiantes de educación universitaria, hace unos días reportaron problemas con la Beca de Alimentación para la Educación Superior (BAES), específicamente con el nuevo operador Pluxee (ex-Sodexo), encargado de la aplicación donde los beneficiarios realizan sus compras.

El 17 de marzo se realizará la carga del beneficio en la aplicación tanto para estudiantes nuevos como para renovantes rezagados.

¿Qué dijo Junaeb ante los reclamos?

Ante la situación, explicaron a Emol que exigieron a la empresa regularizar la “incidencia” y enviar reportes periódicos sobre la disponibilidad de la aplicación para garantizar el servicio y el pago en los comercios asociados.

“Adicionalmente, se ejecutarán las cláusulas contractuales para la aplicación de multas determinadas en el contrato y otras sanciones”, detallaron.

Reacciones de los usuarios

La beca JUNAEB pluxee no lleva ni un día de vigencia y ya se cayó el sistema. No sé para que cambian el prestador si no se estará a la altura de la situación, pésimo. Lo mismo todos los año @junaebpluxee @ayudaJUNAEB @junaeb

Junaeb pluxee cayendose justo a la hora de almuerzo