Junaeb lanzó el programa Escuelas Abiertas de Verano 2026: ¿Cómo participar?

Por Valentina Sánchez Cárdenas

12.01.2026 / 09:06

El proyecto comenzó el pasado 5 de enero y se extenderá hasta el próximo 6 de febrero en todas las regiones del país.

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) lanzó las Escuelas Abiertas de Verano 2026, iniciativa que beneficiará a más de 6 mil estudiantes con más de 60 actividades orientadas a la recreación, vida saludable y convivencia.

El lanzamiento se realizó el pasado viernes en el Bioparque Buin Zoo y fue encabezado por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde Soto, junto a la directora nacional de Junaeb, Camila Rubio Araya, y el director del parque, Ignacio Idalsoaga Gajardo.

El programa, que contempla una inversión de $721 millones, se realiza entre el 5 de enero y el 6 de febrero en todas las regiones del país.

Junaeb lanzó el programa Escuelas Abiertas de Verano 2026: ¿Cómo participar?/Junaeb

Según señalaron desde Junaeb, con las Escuelas Abiertas de Verano se busca “ofrecer espacios seguros y organizados durante el período estival, particularmente para estudiantes con menor acceso a actividades recreativas, promoviendo hábitos de vida saludable, actividad física, autocuidado y aprendizaje socioemocional, fuera del calendario escolar regular”.

Entre las actividades a realizar se encuentran:

  • Pintura, danza, teatro y circo
  • Cine, conciertos y expresiones culturales
  • Deportivas y recreativas, como clases de surf, trekking, natación, entre otras
  • Experiencias vinculadas a la ciencia y el medio ambiente
  • Acciones que fortalezcan el aprendizaje socioemocional y la sana convivencia

¿Cómo participar en las Escuelas Abiertas de Verano 2026?

Las familias que estén interesadas en participar de las actividades “deben informarse directamente en sus comunidades educativas sobre los proyectos disponibles y los cupos de participación”, indicó Junaeb.

El programa, además, se complementa con otros proyectos de carácter intersectorial donde Junaeb pone a disposición alimentación. Esto “permite ampliar el alcance del despliegue institucional a más de 30 mil beneficiarios en más de 500 establecimientos a nivel nacional”.

