ISP alerta por venta online de productos para bajar de peso sin autorización sanitaria

El Instituto de Salud Pública (ISP) transmitió una alerta farmacéutica por la comercialización en internet de un producto promocionado para bajar de peso, que no cuenta con la autorización correspondiente en Chile.

Los productos son “RETATRUTIDE 10 mg” y “RETATRUTIDE 20 mg“, los que se se ofrecían para reducir el peso corporal, controlar el apetito y regular los niveles de glucosa.

El ISP advirtió que se desconocen sus orígenes, condiciones de elaboración y composición real, por lo que utilizarlos puede ser un riesgo para la salud. Incluso, podrían contener ingredientes que no están indicados en su rotulación.

¿Qué recomienda hacer el ISP?

La entidad llamó a no comprar ni usar estos productos. Además, el organismo recordó que los medicamentos únicamente se deben adquirir en lugares establecidos.

Además, quienes ya los estén utilizando deben suspender su uso y denunciar el local donde fueron adquiridos en la ISP, a través del formulario disponible en la plataforma.