Inteligencia artificial en la infancia: ¿A qué edad es recomendable que los niños empiecen a usarla?

El uso de la inteligencia artificial artificial es cada vez más frecuentes en nuestra rutina diaria para estudiar o buscar información. Sin embargo, ¿qué ocurre con los NNA en su etapa formativa? La académica de la Universidad de los Andes, Soledad Garcés, respondió esta interrogante.

El uso de la inteligencia artificial (IA) se ha vuelto cada vez más común en la vida cotidiana. Muchas personas la emplean para resolver dudas, optimizar tareas o reducir tiempos de búsqueda. Sin embargo, surge una pregunta clave: ¿es recomendable que niños, niñas y adolescentes utilicen esta tecnología?

La experta en Convivencia Digital y directora del Diplomado en Gestión del Clima y la Convivencia Escolar de la Universidad de los Andes, Soledad Garcés, advierte que este grupo etario “está en una etapa de desarrollo, por tanto, no todas las herramientas van a ser una maravilla para ellos”.

Por esta razón, recomienda a los padres retrasar el acceso a la IA lo más posible, con el objetivo de que los menores “desarrollen su propio cerebro, que es la única herramienta que ellos van a tener para toda la vida. Y una vez que esté bien desarrollado, que vengan todas las demás”.

Garcés aclara que esto no significa que la IA sea perjudicial para la infancia, sino que su uso puede interferir con el proceso natural de aprendizaje. “No es que esté en riesgo, sino que cada vez que usan la IA, dejan de usar su inteligencia natural, que en esta etapa del desarrollo se está formando”, explicó.

¿Cuál es la edad ideal para comenzar?

¿Cuál es la edad más idónea para empezar a utilizar IA? La especialista sugiere que el uso de la IA no sea antes de los 16 años y, en caso de que esto se concrete, se haga de manera muy paulatina. “¿Por qué? Porque hay estructuras de pensamiento que se tienen que desarrollar”, reiteró, y cerró que en esta etapa se requiere desarrollar la inteligencia personal.