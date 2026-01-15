Hoy se publican los resultados del FUAS: ¿Cómo saber si fuiste preseleccionado para gratuidad o becas?

Los futuros estudiantes y potenciales renovantes podrán revisar si cumplen con los requisitos académicos (PAES y NEM) para acceder a becas o gratuidad.

Este jueves 15 de enero se darán a conocer los resultados de la preselección del Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS), el formulario general para optar a gratuidad, becas de arancel y créditos en el marco de la Admisión 2026.

En detalle, se informará a futuros estudiantes y a potenciales renovantes si cumplen con los requisitos académicos (PAES y NEM) para optar a gratuidad, becas y/o créditos.

Para obtener gratuidad, cada persona deberá revisar también los requisitos académicos que exige la institución de educación superior adscrita al beneficio.

Para potenciales renovantes, se les “informa a las y los estudiantes que obtuvieron beneficio en el año anterior si podrán optar a la renovación de su beneficio en 2026”.

¿Cómo revisar resultados del FUAS 2026?

De acuerdo a lo informado por las autoridades, la preselección se dará a conocer este jueves a las 13:00 horas.

Para consultar el estado de la postulación, se debe acceder al sitio web de resultados de beneficios estudiantiles e ingresar con el RUT.

En tanto, los resultados de asignación se darán a conocer el próximo 10 de marzo de 2026, fecha en que “se informan los beneficios que te fueron asignados y que podrás usar en la institución de educación superior donde te matriculaste”.

También hay un período donde se puede apelar, entre el 10 y el 25 de marzo de 2026; en caso de que “no hayas recibido beneficios o consideres que podrías optar a uno con mayor cobertura, puedes apelar por alguna de las causales de apelación predefinidas”.