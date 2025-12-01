Hoy inician los pagos del Aguinaldo de Navidad 2025: ¿Quiénes lo reciben y cuánto dinero es?
Por CNN Chile
01.12.2025 / 08:11
El objetivo de este beneficio estatal es ayudar a enfrentar los gastos que suelen surgir en esta temporada. Revisa los detalles.
Con la llegada de diciembre, se activa uno de los aportes más esperados: el aguinaldo de Navidad, un apoyo económico que el Estado entrega cada año.
Este beneficio se otorga automáticamente, sin necesidad de postular, y está destinado a adultos mayores con el fin de aliviar los gastos propios de la temporada.
El monto recibido no está sujeto a descuentos ni se considera para efectos tributarios, previsionales o de salud, por lo que no es imponible ni tributable.
¿Cuánto dinero se entrega en el aguinaldo 2025?
- Este 2025, el monto del aguinaldo de Navidad es de $29.055, aumentando en $16.415 por cada carga familiar que el pensionado haya acreditado al 30 de noviembre del 2025.
Fechas de pago del aguinaldo de Navidad 2025
- Pensionados del IPS: lunes 1 de diciembre
- Pensionados de AFP: desde el miércoles 17 de diciembre
¿Quiénes recibirán el aguinaldo de Navidad 2025?
Al 30 de noviembre del 2025, la persona debe cumplir con alguna de las siguientes cualidades:
- Beneficiarios/as de la Pensión Garantizada Universal o de la Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI)
- Pensionados/as del Instituto de Seguridad Laboral (ISL).
- Pensionados/as de las ex Cajas de Previsión y ex Servicio de Seguro Social (INP, actualmente IPS).
- Pensionados/as de Caja de Previsión de Dipreca y Capredena.
- Pensionados/as de las Mutualidades de Empleadores de la Ley Nº 16.744.
- Pensionados/as de reparación: Rettig y Valech.
- Pensionados/as de AFP o compañías de seguro con garantía estatal o Aporte Previsional Solidario (de Vejez o de Invalidez).
- Beneficiarios/as de la indemnización compensatoria especial para la industria del carbón.
- Beneficiarios/as del Subsidio por Discapacidad Mental.
Aguinaldo para el sector público
- También recibirán aguinaldo los trabajadores del Estado que tengan un cargo de planta o a contrata al 1 de diciembre de 2025.
- Los empleados que se incorporen al servicio público después del 1 de diciembre quedarán excluidos.
- El monto del aguinaldo para este sector se define en la negociación salarial de noviembre y se fija por ley, usualmente en diciembre. Si la aprobación ocurre después de Navidad, el pago se hace retroactivamente.
- Los trabajadores que reciben sueldo el 18 y 19 de diciembre, recibirían el aguinaldo esos mismos días.
- Los trabajadores que cobran el 21, 22, 23 y 24 recibirían su aguinaldo el lunes 22 de diciembre.