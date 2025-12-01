Hoy inician los pagos del Aguinaldo de Navidad 2025: ¿Quiénes lo reciben y cuánto dinero es?

El objetivo de este beneficio estatal es ayudar a enfrentar los gastos que suelen surgir en esta temporada. Revisa los detalles.

Con la llegada de diciembre, se activa uno de los aportes más esperados: el aguinaldo de Navidad, un apoyo económico que el Estado entrega cada año.

Este beneficio se otorga automáticamente, sin necesidad de postular, y está destinado a adultos mayores con el fin de aliviar los gastos propios de la temporada.

El monto recibido no está sujeto a descuentos ni se considera para efectos tributarios, previsionales o de salud, por lo que no es imponible ni tributable.

¿Cuánto dinero se entrega en el aguinaldo 2025?

Este 2025, el monto del aguinaldo de Navidad es de $29.055, aumentando en $16.415 por cada carga familiar que el pensionado haya acreditado al 30 de noviembre del 2025.

Fechas de pago del aguinaldo de Navidad 2025

Pensionados del IPS: lunes 1 de diciembre

Pensionados de AFP: desde el miércoles 17 de diciembre

¿Quiénes recibirán el aguinaldo de Navidad 2025?

Al 30 de noviembre del 2025, la persona debe cumplir con alguna de las siguientes cualidades:

Beneficiarios/as de la Pensión Garantizada Universal o de la Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI)

Pensionados/as del Instituto de Seguridad Laboral (ISL).

Pensionados/as de las ex Cajas de Previsión y ex Servicio de Seguro Social (INP, actualmente IPS).

Pensionados/as de Caja de Previsión de Dipreca y Capredena.

Pensionados/as de las Mutualidades de Empleadores de la Ley Nº 16.744.

Pensionados/as de reparación: Rettig y Valech.

Pensionados/as de AFP o compañías de seguro con garantía estatal o Aporte Previsional Solidario (de Vejez o de Invalidez).

Beneficiarios/as de la indemnización compensatoria especial para la industria del carbón.

Beneficiarios/as del Subsidio por Discapacidad Mental.

Aguinaldo para el sector público