Hoy es la lluvia de estrellas Gemínidas: ¿Cuál es la mejor hora para verla?

Esta es una de las lluvias de meteoros más intensas del calendario astronómico. Revisa los detalles.

Este sábado, el cielo nocturno ofrecerá uno de los espectáculos astronómicos más esperados del año: la lluvia de estrellas Gemínidas.

Este fenómeno cada diciembre alcanza su punto máximo y, si las condiciones lo permiten, puede observarse a simple vista desde distintos puntos del país (mientras más al norte mejor).

Se trata de una de las lluvias de meteoros más intensas del calendario astronómico, capaz de registrar —en escenarios óptimos— más de un centenar de destellos por hora.

“Este fin de semana podrás ver la lluvia de estrellas Gemínidas a simple vista. De todas formas, te sugerimos ir a un lugar alejado de contaminación lumínica para apreciarla mejor“, señalaron desde el gobierno.

¿A qué hora es la lluvia de Gemínidas?

La lluvia de estrellas tendrá su máximo de actividad durante la madrugada del sábado 13 al domingo 14 de diciembre, siendo el mejor momento a las 22:00 horas de hoy.