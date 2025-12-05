Hoy es el último día para postular al Subsidio Eléctrico: ¿Cuáles son los requisitos?

Esta es la cuarta convocatoria, correspondiente al primer semestre del 2026. Revisa cómo postular y el monto que se entrega.

Este viernes 5 de diciembre es el último día para postular al Subsidio Eléctrico en su cuarta convocatoria, correspondiente al primer semestre del 2026.

Este beneficio estatal se dividirá en seis cuotas y se pagará de manera mensual entre febrero —incluyendo la cuota de enero y febrero— y junio del 2026.

Revisa los requisitos para postular al Subsidio Eléctrico

Ser mayor de 18 años .

Ser clienta o cliente (arrendatario o propietario) de una de las empresas o cooperativas concesionarias de distribución de electricidad y encontrarte al día en el pago de las cuentas de electricidad al 22 de diciembre de 2025.

Pertenecer al tramo del 40% de mayor vulnerabilidad, según el Registro Social de Hogares (RSH). Si una persona que integra tu hogar se encuentra en el Registro de Pacientes Electrodependientes y pertenece al RSH, podrás solicitar el beneficio independiente de su tramo de calificación socioeconómica.

Subsidio Eléctrico: ¿Cuánto dinero se da?

Los hogares con 1 integrante recibirán en total $30.270

Los hogares con 2 o 3 integrantes recibirán $39.348

Los hogares de 4 o más integrantes recibirán $54.486

Postula aquí al Subsidio Eléctrico

En el sitio web www.subsidioelectrico.cl.

En la plataforma Ventanilla Única Social.

Presencial: en las sucursales de ChileAtiende a lo largo del país.

