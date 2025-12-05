Servicios beneficios estatales

Hoy es el último día para postular al Subsidio Eléctrico: ¿Cuáles son los requisitos?

Por CNN Chile

05.12.2025 / 09:01

Esta es la cuarta convocatoria, correspondiente al primer semestre del 2026. Revisa cómo postular y el monto que se entrega.

Este viernes 5 de diciembre es el último día para postular al Subsidio Eléctrico en su cuarta convocatoria, correspondiente al primer semestre del 2026.

Este beneficio estatal se dividirá en seis cuotas y se pagará de manera mensual entre febrero —incluyendo la cuota de enero y febrero— y junio del 2026.

Revisa los requisitos para postular al Subsidio Eléctrico

  • Ser mayor de 18 años.
  • Ser clienta o cliente (arrendatario o propietario) de una de las empresas o cooperativas concesionarias de distribución de electricidad y encontrarte al día en el pago de las cuentas de electricidad al 22 de diciembre de 2025.
  • Pertenecer al tramo del 40% de mayor vulnerabilidad, según el Registro Social de Hogares (RSH). Si una persona que integra tu hogar se encuentra en el Registro de Pacientes Electrodependientes y pertenece al RSH, podrás solicitar el beneficio independiente de su tramo de calificación socioeconómica.

Subsidio Eléctrico: ¿Cuánto dinero se da?

  • Los hogares con 1 integrante recibirán en total $30.270
  • Los hogares con 2 o 3 integrantes recibirán $39.348
  • Los hogares de 4 o más integrantes recibirán $54.486

Postula aquí al Subsidio Eléctrico

¿Qué información piden a la hora de postular?

  • Región y comuna de residencia.
  • Empresa o cooperativa eléctrica que entrega el suministro.
  • Número de cliente tal cual aparece en la cuenta de electricidad. Podrá encontrar esta información en la esquina superior de la boleta de luz.
  • Correo electrónico de contacto y número de teléfono.
  • En el caso de que tu hogar pertenezca a una agrupación de viviendas que comparte número de cliente, se debe seleccionar “Sí”.
  • Declarar que los datos ingresados corresponden al inmueble en donde habita con los integrantes de su núcleo familiar.
  • Aceptar que los datos de la postulación corresponden al hogar y es responsabilidad ingresarlos de manera correcta.

