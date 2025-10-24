Hoy es el último día para comprar sin IVA en tiendas online extranjeras: ¿Cómo funcionará el cobro?

Desde este sábado 25 de octubre, todas las compras internacionales deberán pagar Impuesto al Valor Agregado (IVA). Revisa todos los detalles.

Este viernes es el último día en que las personas podrán realizar compras internacionales sin pagar un monto de más.

Desde este sábado 25 de octubre, todas las compras internacionales deberán pagar Impuesto al Valor Agregado (IVA, 19%), independiente de su valor.

Ahora el IVA será cobrado directamente por las plataformas al momento de la compra, siempre que el valor del producto no supere los US$ 500.

Con este cambio, los consumidores ya no tendrán que pagar el IVA al momento del ingreso del producto al país, siempre que el impuesto haya sido recargado en la transacción en línea ejecutada por la plataforma ya inscrita ante el SII.

¿Cómo se cobrará el IVA a las compras internacionales?

Si compras a través de una plataforma de intermediación o un comercio extranjero inscritos ante el SII, ellos serán los responsables de aplicar el 19% correspondiente al pago del IVA.

La plataforma sumará 19% de IVA a ventas hasta 500 dólares desde Chile.

Al llegar a Chile, la compra estará exenta de aranceles e IVA a la importación.

La compra pasará directo al proceso de Aduanas de ingreso legal al país.

¿Qué pasa si compro en un sitio internacional no inscrito?

La compra se hará sin pago de IVA en la venta.

Al llegar al país, el consumidor pagará IVA a la importación y cumplirá el procedimiento de Aduanas.

Desde Aduanas señalan que el proceso de ingreso al país demorará más porque, previo al proceso de liberación, deberá además cumplir el procedimiento de pago de IVA ante Aduanas.

¿Cuáles son las plataformas que están inscritas y que cobrarán el IVA?

Hasta el 17 de octubre, las plataformas de compras online inscritas para iniciar el cobre del IVA son: