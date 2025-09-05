Hoy comienza megacorte de agua en la RM: ¿A qué hora inicia, cuánto durará y qué comunas serán afectadas?
05.09.2025 / 09:52
La suspensión del suministro se da a propósito de la construcción de la nueva estación del teleférico del Parque Metropolitano. Revisa detalles, puntos de distribución de agua y más.
Este viernes comienza el corte de agua que afectará a varias comunas de la Región Metropolitana durante varias horas.
Aguas Andinas informó que la suspensión se debe a que modificarán la red de distribución de agua potable para dar paso a la construcción de la nueva estación del teleférico del Parque Metropolitano de Santiago.
El director de Clientes y Desarrollo Comercial de Aguas Andinas, Eugenio Rodríguez, explicó que “en Aguas Andinas estamos siempre disponibles para colaborar con otros sectores relevantes de la ciudad y llevar adelante proyectos tan significativos, que aportan calidad de vida y nuevos lugares de esparcimiento para los habitantes de Santiago”.
“Estos trabajos consideran importantes movimientos y traslados en nuestra red de distribución de agua potable, en el sector de la entrada al Zoológico del Parque Metropolitano de Santiago, para facilitar que continúen las faenas de construcción del nuevo tramo del Teleférico del parque que unirá el sector de Pio Nono con la cumbre del cerro”, agregó.
¿A qué hora comienza el megacorte de agua en al RM y cuánto durará?
- El corte de agua comenzará este viernes 5 de septiembre a las 20:00 horas, extendiéndose hasta las 09:00 horas del domingo 7 de septiembre, es decir, durante 37 horas.
¿Qué comunas se verán afectadas por el megacorte en la RM
- El corte de agua afectará a toda la comuna de Independencia, además de algunos sectores de Conchalí, Recoleta, Renca, Providencia y Santiago.
- El perímetro general del corte estará delimitado al norte por Avenida Dorsal (Conchalí); al sur por Santa Isabel (Santiago); al oriente por Eliodoro Yáñez (Providencia); y al poniente por Caupolicán (Renca).
¿Dónde están los puntos de abastecimiento de agua?
Independencia:
- Rivera esquina Adolfo Ibáñez
- Rivera esquina Teniente Bisson
- Baldomero Flores esquina El Pino
- Estadio Juan Antonio Ríos
- Vivaceta esquina San Luis
- Alcalde German Domínguez esquina Salomón Sack
- Fermín Vivaceta esquina Venecia
- Huasco esquina Plaza Fidel Muñoz
- Nueva Uno esquina Nueva de Matte
- Reina María esquina Angol
- Coronel Alvarado esquina Isidora Errazuriz
- Padre Faustino Gazziero esquina Alfredo Guillermo Bravo
- Fermín Vivaceta esquina Marcos Macuada
- Pablo Urzúa esquina Adolfo Ossa
- Carrión esquina Fermín Vivaceta
- Guanaco esquina General Saavedra
- Maruri esquina Plaza Central
- Retiro esquina Escanilla
- Barnechea esquina Pinto
- Doctor Carlos Lorca Tobar frente N°920
- Av. La Paz frente al N°482
Renca:
- Juana Átala de Hirmas (Callejón)
- Pedro Nolasco esquina Vidal José Manuel Borgoña
- Juan Marín esquina Los Maquis (Plaza)
- Los Aromos esquina Las Morenas (Sapu)
- Enrique Campos esquina Victoria (Plaza)
- Los Helechos esquina Las Siemprevivas
- Las Margaritas esquina Punta del Este (Consultorio)
- Las Margaritas Entre Los Clarines y Los Lirios (Colegio)
- Balmaceda esquina Diagonal Poniente
- Los Aromos esquina Pje. 12
Santiago:
- Estados Unidos esquina Coronel Santiago Bueras
- Victoria Subercaseaux esquina Rosal
- Av. Vicuña Mackenna N° 97 (Frente a tercera Cía. de Bomberos)
- Santa Isabel esquina Raulí
- Lira esquina Curicó
- Angamos esquina Santa Victoria
Recoleta:
- Dorsal con Diagonal José María Caro
- El Manzano con Buenos Aires
- Gávila N°1980
- Justicia Social N°255
- Las Brisas N°680
- Las Galaxias N°1210
- Recoleta N°2774
- Reina de Chile con Vicuña
- Einstein con La Conquista
- Av. Recoleta con México
- Francisco Silva con Esteban Merello
- Colo Colo con Unión Española
- Bellavista con Av. Recoleta
- Antonia López de Bello con Purísima
- Camino el Carmen (Cancha el Indio)
Providencia:
- El Arzobispo con Bellavista
- Antonia López de Bello con Constitución
- Bellavista con Carlos Walker Martínez
Conchalí:
- Av. Independencia 3499
- Teniente Yavar con Barón de Juras Reales
- Av. Dorsal N°1495
- Guanaco con Dorsal
- Santa Inés con Barón de Juras Reales
- Vivaceta con El Olivo
- Nueva Monterrey con Nueva Monterrey