Servicios metro de santiago

Hoy comenzó “Pago Ágil” en el Metro de Santiago: ¿Cómo funciona el pago con tarjetas bancarias?

Por CNN Chile

13.02.2026 / 12:57

{alt}

El ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, sostuvo que este método "consolida nuestra apuesta por una permanente innovación que nos pone a la altura de ciudades como Londres, Madrid o Chicago".

Este viernes 13 de febrero comenzó a funcionar “Pago Ágil”, una nueva modalidad de pago que permite pagar el pasaje con tarjetas de débito o crédito en el Metro de Santiago y el Tren Nos-Estación Central.

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, sostuvo que “la incorporación de esta nueva opción de pago nos permite entregarles a los usuarios de Metro y el Tren Nos-Estación Central de EFE más facilidades para acceder al sistema”.

“Los usuarios pueden elegir entre pagar con la bip! tradicional, con el QR y ahora con su tarjeta de crédito o débito, con su billetera digital o con su smartwatch, consolidando nuestra apuesta por una permanente innovación que nos pone a la altura de ciudades como Londres, Madrid o Chicago”, agregó.

Por su parte, desde Metro de Santiago señalaron que Pago Ágil “es una alternativa simple y rápida que se suma a los medios actuales como la bip! y el QR, que siguen plenamente vigentes. Para mantener la integración tarifaria, es fundamental utilizar el mismo medio de pago durante todo el viaje”.

¿Cómo funciona Pago Fácil?

  • Validar: Primero hay que buscar el símbolo contactless en el validador (el mismo donde se utiliza la tarjeta bip!).
  • Acercar: Usar la tarjeta de crédito o débito (el celular o el reloj, en caso de billetera digital) para hacer contacto, y listo.
  • Incluye la integración tarifaria entre Metro y Tren Nos-Estación Central, que permite realizar hasta dos transbordos durante 120 minutos pagando un solo pasaje. Para ello se requiere validar los viajes con la misma tarjeta o billetera digital.

¿Con qué tarjetas puedo pagar?

  • Puedes usar tarjetas de débito, crédito y prepago VISA o Mastercard que tengan tecnología sin contacto (contactless).
  • Formatos: Tarjeta física, billeteras digitales (Google Pay, Apple Pay) y wearables (smartwatch Garmin o Fitbit).
  • Verificación: Consulta con tu banco si tu tarjeta está habilitada para transporte.

¿Dónde puedo usar el Pago Fácil?

  • Por ahora, está disponible exclusivamente en Metro de Santiago y Tren Nos. Próximamente se integrará a los buses de Red Movilidad.
  • No aplica para tarifa de pasaje Adulto Mayor ni Estudiante.

¿Debo activar algo para poder usar esta forma de pago?

  • No, no es necesario activar ni realizar ninguna acción.
  • Solo se debe acercar la tarjeta de crédito, débito o prepago (física o digital) para poder pagar tu pasaje.

DESTACAMOS

Mundo ¿Podría esta adolescente ser la próxima líder de Corea del Norte?

LO ÚLTIMO

Tendencias Máscaras, escuelas para aprender y cuarro patas: Todo lo que tienes que saber de los therans, la moda viral en el mundo que ya empieza a "ladrar" en Chile
Inflación en EE.UU. baja al 2,4% y Wall Street abre mixto: Algunas acciones suben y otras se desploman
Hoy comenzó "Pago Ágil" en el Metro de Santiago: ¿Cómo funciona el pago con tarjetas bancarias?
Tragedia en Codelco: Auditoria interna estableció "inconsistencias y ocultamientos" en la entrega de información y enviarán antecedentes a Fiscalía
Avalancha en estación de esquí deja tres fallecidos en los Alpes franceses
Ya no basta con teclado y mouse: El mercado de accesorios gamer proyecta duplicar sus ventas en cinco años