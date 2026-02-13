Hoy comenzó “Pago Ágil” en el Metro de Santiago: ¿Cómo funciona el pago con tarjetas bancarias?

El ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, sostuvo que este método "consolida nuestra apuesta por una permanente innovación que nos pone a la altura de ciudades como Londres, Madrid o Chicago".

Este viernes 13 de febrero comenzó a funcionar “Pago Ágil”, una nueva modalidad de pago que permite pagar el pasaje con tarjetas de débito o crédito en el Metro de Santiago y el Tren Nos-Estación Central.

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, sostuvo que “la incorporación de esta nueva opción de pago nos permite entregarles a los usuarios de Metro y el Tren Nos-Estación Central de EFE más facilidades para acceder al sistema”.

Es hoy, ES HOY! Ya puedes pagar tu pasaje en @metrodesantiago y @EFENos_ directamente con tus tarjetas bancarias, de débito o de prepago. Encuentra toda la información en https://t.co/Okzp8vZJgs pic.twitter.com/BXXs3GJlwN — Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (@MTTChile) February 13, 2026

“Los usuarios pueden elegir entre pagar con la bip! tradicional, con el QR y ahora con su tarjeta de crédito o débito, con su billetera digital o con su smartwatch, consolidando nuestra apuesta por una permanente innovación que nos pone a la altura de ciudades como Londres, Madrid o Chicago”, agregó.

Por su parte, desde Metro de Santiago señalaron que Pago Ágil “es una alternativa simple y rápida que se suma a los medios actuales como la bip! y el QR, que siguen plenamente vigentes. Para mantener la integración tarifaria, es fundamental utilizar el mismo medio de pago durante todo el viaje”.

¿Cómo funciona Pago Fácil?

Validar: Primero hay que buscar el símbolo contactless en el validador (el mismo donde se utiliza la tarjeta bip!).

Acercar: Usar la tarjeta de crédito o débito (el celular o el reloj, en caso de billetera digital) para hacer contacto, y listo.

Incluye la integración tarifaria entre Metro y Tren Nos-Estación Central, que permite realizar hasta dos transbordos durante 120 minutos pagando un solo pasaje. Para ello se requiere validar los viajes con la misma tarjeta o billetera digital.

¿Con qué tarjetas puedo pagar?

Puedes usar tarjetas de débito, crédito y prepago VISA o Mastercard que tengan tecnología sin contacto (contactless).

Formatos : Tarjeta física, billeteras digitales (Google Pay, Apple Pay) y wearables (smartwatch Garmin o Fitbit).

Verificación: Consulta con tu banco si tu tarjeta está habilitada para transporte.

¿Dónde puedo usar el Pago Fácil?

Por ahora, está disponible exclusivamente en Metro de Santiago y Tren Nos . Próximamente se integrará a los buses de Red Movilidad.

No aplica para tarifa de pasaje Adulto Mayor ni Estudiante.

¿Debo activar algo para poder usar esta forma de pago?