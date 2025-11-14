¿Hay Ley Seca para las elecciones presidenciales de este domingo?

En muchas personas persiste la duda respecto a la medida que restringe la venta de bebidas alcohólicas en días de votación.

Este domingo 16 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2025, por lo que las autoridades aplicaron una serie de medidas.

Ante el inminente proceso electoral, muchas personas se preguntan si durante la jornada regirá la conocida “ley seca”, la que restringe la venta de bebidas alcohólicas en días de votación.

¿Habrá Ley Seca este domingo de elecciones?

La respuesta es clara: no habrá ley seca , ya que la medida fue eliminada mediante una reforma en agosto de 2024.

Por ende, este domingo la venta de alcohol podrá realizarse con normalidad, salvo restricción municipal expresa, en bares, restaurantes y botillerías durante toda la jornada electoral.

¿Cómo funcionará el domingo de elecciones?