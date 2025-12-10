¿Hay Ley Seca para las elecciones presidenciales de este domingo 14 de diciembre?

Hoy es el último debate presidencial: ¿A qué hora y dónde ver el cara a cara entre Jeannette Jara y José Antonio Kast?
Revisa los detalles del último encuentro entre los candidatos antes de la segunda vuelta este domingo 14 de diciembre.
En muchas personas todavía persiste la duda respecto a la medida que restringe la venta de alcohol en días de elecciones.
Este domingo 14 de diciembre se llevará a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, donde el voto es obligatorio y la multa por no votar será de entre 0,5 y 1,5 UTM.
Sin embargo, muchas personas tienen la duda de si durante la jornada regirá la conocida “ley seca”, la que restringe la venta de bebidas alcohólicas en días de votación.
