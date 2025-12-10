Servicios presidenciales

¿Hay Ley Seca para las elecciones presidenciales de este domingo 14 de diciembre?

10.12.2025 / 08:43

En muchas personas todavía persiste la duda respecto a la medida que restringe la venta de alcohol en días de elecciones.

Este domingo 14 de diciembre se llevará a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, donde el voto es obligatorio y la multa por no votar será de entre 0,5 y 1,5 UTM.

Sin embargo, muchas personas tienen la duda de si durante la jornada regirá la conocida “ley seca”, la que restringe la venta de bebidas alcohólicas en días de votación.

¿Habrá Ley Seca este domingo por las elecciones presidenciales?

  • No habrá ley seca, ya que la medida fue eliminada mediante una reforma el 13 de agosto del 2024.
  • Por ende, este domingo 14 de diciembre la venta de alcohol podrá realizarse con normalidad —salvo restricción municipal expresa— en bares, restaurantes y botillerías durante toda la jornada electoral.

Elecciones: ¿Cómo funcionará el comercio este domingo 14 de diciembre?

  • El domingo es feriado obligatorio para malls, centros comerciales y strip centers administrados por una misma razón social, por lo que ese día estarán cerrados.
  • El resto del comercio, tales como supermercados, tiendas o locales independientes, podrá operar con normalidad.

