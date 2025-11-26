Guía práctica para la PAES 2025: Estas son las diez preguntas más comunes en torno a la prueba

Miles de estudiantes se preparan para rendir la Prueba de Acceso a la Educación Superior a partir del 1 de diciembre.

A solo días de que miles de estudiantes rindan la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) 2025, la demanda por información clara sobre el proceso logístico y emocional es alta. En este contexto, Fundación por una Carrera —organización dedicada a asistir a jóvenes para el acceso a la educación superior— elaboró una guía práctica que responde las diez dudas más frecuentes de los postulantes.

Logística y documentos indispensables

La PAES Regular se rendirá el lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de diciembre de 2025. El viernes 28 de noviembre es la fecha clave para los estudiantes, ya que deberán ingresar a demre.cl para descargar su tarjeta de identificación y revisar el local de rendición asignado.

Los únicos elementos permitidos para ingresar son la cédula de identidad o pasaporte, la tarjeta de identificación, lápiz grafito N.º 2 (o portaminas HB) y goma de borrar.

Por el contrario, está estrictamente prohibido el ingreso de mochilas, bolsos, celulares, audífonos, relojes inteligentes o cualquier dispositivo electrónico, ya que portarlos puede significar la invalidación de la prueba.

Recomendaciones para el manejo de la ansiedad

Frente a la presión académica, la guía hace hincapié en la importancia del bienestar emocional. La principal recomendación es bajar la autoexigencia, recordando que la PAES no define el futuro personal. Para esto, se aconseja:

Detener el estudio entre 4 y 7 días antes de la prueba para llegar descansado.

Dormir bien, mantener una alimentación equilibrada y evitar estudiar a última hora.

Fin de semana previo: Utilizar el tiempo para revisar el local de rendición y calcular los traslados, reduciendo el uso de pantallas.

Luego de rendir las pruebas, los resultados estarán disponibles el 5 de enero de 2026. Ese mismo día comenzará el proceso de postulación a las instituciones del Sistema de Acceso.

Respecto a becas y beneficios, si bien el FUAS 2026 ya fue completado, se recomienda mantenerse atento a una posible apertura de un segundo proceso de postulación en febrero. Además, existen becas y apoyos privados ofrecidos por fundaciones y otras organizaciones, cuyos calendarios de postulación se extienden hasta el inicio del próximo año.