Guía de ferias navideñas 2025: Fechas y lugares en Santiago, Ñuñoa, La Reina y Las Condes

Desde el 13 al 24 de diciembre se llevarán a cabo ferias navideñas en distintas comunas, con una amplia oferta de productos nacionales para encontrar regalos esta Navidad.

Una alternativa para quienes decidieron jugar al amigo secreto en el trabajo o en la familia es recurrir al comercio local, donde es posible encontrar un regalo a buen precio, original y de confección nacional, desde artesanías hasta ilustraciones.

En esta época del año surgen las ferias navideñas, una instancia ideal para disfrutar de la ciudad y compartir un rato en familia o con amigos.

Desde el 13 hasta el 24 de diciembre, el emprendimiento local estará presente en las comunas de Las Condes, La Reina, Ñuñoa y Santiago Centro, un panorama perfecto para despejarse después de la jornada laboral y comprar a tiempo un obsequio.

Las Condes

Feria Navideña – Vasco de Gama 4467

Hasta el 24 de diciembre

09:00 a 21:00 horas

La Reina

Feria Plaza La Reina

Valenzuela Llanos con Carlos Vildósola

Del 13 al 23 de diciembre

12:00 a 22:00 horas

Nuevo Parque La Reina

Poeta Ángel Cruchaga 1751

Del 15 al 23 de diciembre

06:00 a 21:30 horas

Feria Fernando Castillo Velasco

Avenida Alcalde Fernando Castillo Velasco

Del 12 al 24 de diciembre

16:00 a 23:00 horas

Ñuñoa

Feria de Navidad Holanda

Holanda 3362

Del 18 al 23 de diciembre

11:00 a 20:00 horas

Feria de Navidad – Plaza Ñuñoa Sur

Del 19 al 23 de diciembre

12:00 a 22:00 horas

Mercado Colores de Autor

Explanada Chile–España

Del 15 al 23 de diciembre

12:00 a 22:00 horas

Santiago Centro

La Japanese Pop-Up

Frontis del Museo del MAC

Del 19 al 21 de diciembre

14:00 a 20:00 horas

Paseo Bulnes

Del 19 al 24 de diciembre

11:00 a 22:00 horas

