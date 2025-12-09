Guía de ferias navideñas 2025: Fechas y lugares en Santiago, Ñuñoa, La Reina y Las Condes

Hoy es el último debate presidencial: ¿A qué hora y dónde ver el cara a cara entre Jeannette Jara y José Antonio Kast?
Desde el 13 al 24 de diciembre se llevarán a cabo ferias navideñas en distintas comunas, con una amplia oferta de productos nacionales para encontrar regalos esta Navidad.
Una alternativa para quienes decidieron jugar al amigo secreto en el trabajo o en la familia es recurrir al comercio local, donde es posible encontrar un regalo a buen precio, original y de confección nacional, desde artesanías hasta ilustraciones.
En esta época del año surgen las ferias navideñas, una instancia ideal para disfrutar de la ciudad y compartir un rato en familia o con amigos.
Desde el 13 hasta el 24 de diciembre, el emprendimiento local estará presente en las comunas de Las Condes, La Reina, Ñuñoa y Santiago Centro, un panorama perfecto para despejarse después de la jornada laboral y comprar a tiempo un obsequio.
