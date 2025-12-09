Servicios navidad

Guía de ferias navideñas 2025: Fechas y lugares en Santiago, Ñuñoa, La Reina y Las Condes

Por Polet Herrera

09.12.2025 / 16:38

{alt}

Desde el 13 al 24 de diciembre se llevarán a cabo ferias navideñas en distintas comunas, con una amplia oferta de productos nacionales para encontrar regalos esta Navidad.

Una alternativa para quienes decidieron jugar al amigo secreto en el trabajo o en la familia es recurrir al comercio local, donde es posible encontrar un regalo a buen precio, original y de confección nacional, desde artesanías hasta ilustraciones.

En esta época del año surgen las ferias navideñas, una instancia ideal para disfrutar de la ciudad y compartir un rato en familia o con amigos.

Desde el 13 hasta el 24 de diciembre, el emprendimiento local estará presente en las comunas de Las Condes, La Reina, Ñuñoa y Santiago Centro, un panorama perfecto para despejarse después de la jornada laboral y comprar a tiempo un obsequio.

Las Condes

La Reina

  • Feria Plaza La Reina
  • Valenzuela Llanos con Carlos Vildósola
  • Del 13 al 23 de diciembre
  • 12:00 a 22:00 horas

  • Nuevo Parque La Reina
  • Poeta Ángel Cruchaga 1751
  • Del 15 al 23 de diciembre
  • 06:00 a 21:30 horas
  • Feria Fernando Castillo Velasco
  • Avenida Alcalde Fernando Castillo Velasco
  • Del 12 al 24 de diciembre
  • 16:00 a 23:00 horas

Ñuñoa

  • Feria de Navidad Holanda
  • Holanda 3362
  • Del 18 al 23 de diciembre
  • 11:00 a 20:00 horas
  • Feria de Navidad – Plaza Ñuñoa Sur
  • Del 19 al 23 de diciembre
  • 12:00 a 22:00 horas
  • Mercado Colores de Autor
  • Explanada Chile–España
  • Del 15 al 23 de diciembre
  • 12:00 a 22:00 horas

Santiago Centro

  • La Japanese Pop-Up
  • Frontis del Museo del MAC
  • Del 19 al 21 de diciembre
  • 14:00 a 20:00 horas
  • Paseo Bulnes
  • Del 19 al 24 de diciembre
  • 11:00 a 22:00 horas

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida de Santiago DIDEL (@stgo.didel)

  • Rebeca Matte 18
  • 20 y 21 de diciembre
  • Sábado: 11:00 a 20:00 horas
  • Domingo: 10:00 a 18:00 hora

DESTACAMOS

Servicios Hoy es el último debate presidencial: ¿A qué hora y dónde ver el cara a cara entre Jeannette Jara y José Antonio Kast?

LO ÚLTIMO

País Elecciones 2025: Cronograma completo de la segunda vuelta presidencial
Más tecnología, más control y nuevos roles locales: Cámara aprueba proyecto de seguridad comunal
Nvidia podrá vender codiciado chip de IA en China tras levantamiento de control por parte de Trump
Trump y victoria legislativa de Milei en Argentina: “Él estaba perdiendo, lo respaldé y ganó de una manera aplastante”
Autoridades presentan plan para la construcción de la cárcel "El Arenal" en Copiapó: Tendrá capacidad para 2.160 internos
Guía de ferias navideñas 2025: Fechas y lugares en Santiago, Ñuñoa, La Reina y Las Condes