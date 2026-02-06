Grave reacción de Marta Larraechea tras picadura de abeja: ¿Qué es un shock anafiláctico y cuáles son sus síntomas?

De acuerdo con su familia, la exprimera dama se encuentra actualmente “estable dentro de su gravedad”.

Este miércoles, la exprimera dama Marta Larraechea debió ser internada de urgencia tras sufrir un shock anafiláctico severo provocado por la picadura de una abeja.

Según la última información dada por su familia, actualmente permanece en observación en la Clínica Alemana de Santiago, encontrándose “estable dentro de su gravedad”.

El episodio puso en la palestra esta reacción médica poco frecuente, pero que puede llegar a ser potencialmente mortal, apareciendo de forma súbita incluso en personas sin antecedentes conocidos de alergias graves.

¿Qué es un shock anafiláctico como el que sufrió Marta Larraechea?

La anafilaxia , o shock anafiláctico, es una reacción alérgica grave en todo el cuerpo a un químico (alérgeno).

reacciona exageradamente a ciertas sustancias que normalmente no provocan una reacción alérgica. Según la Clínica Mayo , el sistema inmunitario genera anticuerpos que te protegen contra las sustancias extrañas. Sin embargo, el sistema inmunitario de algunas personasque normalmente no provocan una reacción alérgica.

Esto causa que los tejidos de diferentes partes del cuerpo liberen histamina y otras sustancias, lo que produce constricción de las vías respiratorias y lleva a que se presenten otros síntomas.

Desde la institución explican que, incluso si se tuvo una reacción anafiláctica leve en el pasado, existe el riesgo de que se sufra una anafilaxia más grave luego de una nueva exposición a la sustancia que causa la alergia.

3,2 y 30 personas de cada 100 mil cada año, con una mortalidad entre 0,05 y 2% del total de reacciones graves. De acuerdo con la Universidad de Navarra , se estima que los shocks anafilácticos afectan entre, con una mortalidad entredel total de reacciones graves.

¿Cuáles son los síntomas de un shock anafiláctico?