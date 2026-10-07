Gratuidad 2027: ¿Cómo postular al beneficio a través del FUAS y cuáles son los requisitos?

El Ministerio de Educación comenzó un nuevo proceso de postulación a los beneficios estudiantiles para la Educación Superior a través del Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS).

Una de las ayudas sociales más relevantes es la gratuidad, la que se consolida como una alternativa para muchas familias en Chile, permitiendo cursar carreras de pregrado sin pagar matrícula ni arancel a lo largo del programa.

Conoce cuáles serán las condiciones socioeconómicas y académicas necesarias para optar al programa.

¿Quiénes pueden optar a este beneficio?

Para acceder a esta ayuda, las y los estudiantes deben cumplir los siguientes requisitos:

Estar en un hogar perteneciente al 60% de menores ingresos del país , según el Registro Social de Hogares (RSH).

, según el Registro Social de Hogares (RSH). Matricularse en instituciones adscritas a gratuidad y en algunas carreras presenciales de pregrado.

y en algunas carreras presenciales de pregrado. No contar con un título profesional previo o un grado de licenciatura terminal , obtenido en alguna casa de estudios nacional o extranjera. Sin embargo, quienes cursen un programa conducente a un título de profesora/profesor o educadora/educador podrán acceder a gratuidad, solo por la duración de la carrera, que no puede exceder los cuatro semestres. Además, si una persona ya cuenta con un título técnico de nivel superior , puede acceder a gratuidad al continuar una carrera profesional, siempre que esta sea del mismo ámbito de conocimiento y la institución le convalide al menos dos semestres de estudios previos, en caso de haber cursado el técnico con gratuidad.

, obtenido en alguna casa de estudios nacional o extranjera. Sin embargo, quienes cursen un programa conducente a un podrán acceder a gratuidad, solo por la duración de la carrera, que no puede exceder los cuatro semestres. Además, si una persona ya cuenta con un , puede acceder a gratuidad al continuar una carrera profesional, siempre que esta sea del mismo ámbito de conocimiento y la institución le convalide al menos dos semestres de estudios previos, en caso de haber cursado el técnico con gratuidad. Si ya cursa en la Educación Superior, no debe haber excedido la duración nominal de la carrera.

Debe tener la nacionalidad chilena, o bien ser extranjera/o con residencia definitiva o residencia temporal. En el caso de contar con residencia temporal, el alumno debe contar con la enseñanza media completa cursada en Chile.

En este enlace se pueden revisar las instituciones adscritas a gratuidad.

¿Cómo se postula a través del FUAS?

Para optar a la gratuidad, se debe completar el FUAS en el sitio www.fuas.cl hasta el jueves 22 de octubre de 2026.

El proceso se divide en distintas etapas; estas son: