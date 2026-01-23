Gobierno anuncia nuevas ayudas desde $1 millón para damnificados por incendios: Revisa los detalles

Las cinco nuevas ayudas tempranas estarán destinadas a familias, estudiantes y empresas afectadas por los incendios en las regiones del Biobío, La Araucanía y Ñuble.

Durante esta mañana, el presidente Gabriel Boric informó sobre nuevos apoyos para las víctimas de los incendios forestales y la creación del Comité de Ayudas Tempranas (CAT), el cual entregará un paquete de beneficios para los damnificados.

Además, destacó que, “a menos de una semana de la emergencia”, el Gobierno ya comenzó a entregar las primeras viviendas de emergencia y a pagar los Bonos de Recuperación.

El Estado está presente combatiendo la emergencia, en terreno coordinando apoyos y definiendo nuevas ayudas tempranas para las familias afectadas por los incendios. Conoce el detalle en https://t.co/jxaBB5Jjnd Unidos, saldremos adelante 🇨🇱 pic.twitter.com/1NhSQrGro6 — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) January 23, 2026



Conoce las ayudas tempranas y sus requisitos:

Bolsillo Electrónico de Emergencia

Es un aporte económico de aproximadamente $1.900.000 , destinado a familias cuyas viviendas tengan afectación leve o media . El monto será depositado en un pago único en la CuentaRUT del beneficiario.

Este apoyo monetario tiene como objetivo que los damnificados puedan adquirir materiales de construcción y ferretería para la reparación de sus hogares. Para postular, es necesario estar registrado en la Ficha Básica de Emergencia (FIBE).

Subsidio de Retención Laboral

Corresponde a un subsidio económico mensual para trabajadores de empresas afectadas por los incendios forestales , con especial prioridad para las pequeñas empresas.

El beneficio tendrá una duración inicial de tres meses , con la posibilidad de extenderse por otros tres meses. El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) dará el pago directamente a las empresas.

Para acceder, la empresa deberá mantener vigentes los contratos de los trabajadores y acreditar ante la Seremi del Trabajo que fue afectada por los incendios.

Por cada relación laboral, el Gobierno informó que se bonificará a la empresa con un 80% del Ingreso Mínimo Mensual (IMM) durante los primeros tres meses y, en caso de extenderse el beneficio, con un 60% del IMM.

Beca de Emergencia para Estudiantes

Este beneficio está dirigido a estudiantes afectados por los incendios , con el objetivo de evitar la interrupción de sus estudios.

En el caso de estudiantes de enseñanza básica y media, se entregará un apoyo económico de $200.000 por estudiante.

Los estudiantes de educación superior podrán acceder a una ayuda económica de libre disposición, entregada en 10 mensualidades, por un monto anual de $700.000 , además del beneficio correspondiente a la Beca de Alimentación para la Educación Superior (BAES).

Para postular, es necesario estar registrado en la Ficha FIBE.

Set de útiles para estudiantes

A través de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), el Estado entregará un set de útiles escolares de emergencia y una mochila a estudiantes de enseñanza básica y media. La entrega se realizará en establecimientos educacionales definidos como puntos de distribución.

Para acceder a este beneficio, el hogar debe estar registrado en la FIBE y los estudiantes deben estar matriculados en un establecimiento educacional de la zona afectada.

Servicios del Estado en terreno

El Gobierno está realizando ferias de servicios en las zonas afectadas, con el fin de facilitar los trámites y permitir que las personas damnificadas accedan a los apoyos de emergencia.

En estos operativos participarán: